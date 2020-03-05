بحضور قيادات الحزب.. مستقبل وطن ينظم الملتقى الدبلوماسي الرابع.. أشرف رشاد: قطعنا شوطا مهما في ملف العلاقات الخارجية.. والخولي: دورنا السياسي غير مسبوق

الخولى:

الدبلوماسي الحزبي له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره

القصبي:

مستقبل وطن تميز عن باقي الأحزاب بالملف الخارجي

خارجية مستقبل وطن تستعرض فيلما تسجييلا حول إنجازات الأمانة على مدار عام

كريم درويش:

الاهتمام بثقافة الآخر أمر مهم للدبلوماسي الحزبي

طارق رضوان:

مستقبل وطن رأس الحربة في ملف العلاقات الخارجية





انظمت أمانة العلاقات الخارجية المركزية، بحزب مستقبل وطن، الملتقى الدبلوماسي الرابع، حول دور الدبلوماسية الحزبية في إثراء الحياة السياسية، بمشاركة رئيس الحزب، المهندس أشرف رشاد الشريف، و المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، ونواب الحزاب، الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور كريم درويش، والنائب طارق رضوان والنائب طارق الخولي، وعصام هلال، أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء مكتب العلاقات الخارجية.





وقال المهندس أشرف رشاد، في كلمته الافتتاحية للملتقى: إن هناك ضرورة لوجود أمانة خارجية للحزب للتعامل مع الأمور الخارجية، وكان لحزب مستقبل وطن دور مهم للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج والسفارات.





وأوضح رشاد أن لجنة العلاقات الخارجية بالحزب قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه.





وتطرق رشاد إلى أن دور الدبلوماسي الحزبي يتمثل في أن يكون وجهة للحزب والبلد ويكون ملم باللغات الأجنبية وملم بالقضايا التي يتعامل معها وملم والأبعاد السياسية داخل الدولة، مضيفًا: " يجب عليه أن يفهم جيدا بأنه لا يتوجب على الدبلوماسي الحزبي أن يخطئ خلال تعامله خارج حدود الدولة لأن تداعيات هذا الخطأ ستكون له عواقب جسيمة.





فيما أكد المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، أن دور الدبلوماسي الحزبي يكون له صوت مسموع بشكل أكبر من غيره، نظرا لأن الأحزاب تمتلك حرية بشكل أكبر في هذا الملف.





وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن هذه الحرية التي تتمتع بها الأحزاب في الملف الدبلوماسي، يشكل خطورة كبيرة، لأنه لا يسمح فيه بالخطأ مطلقا.





وأشار المهندس حسام الخولي، إلى أن العمل الدبلوماسي حساس للغاية، ويجب أن يسمع الشخص الذي يمارس هذا النوع من العمل أكثر مما يتحدث، ، مع إدراك الإطار العام لعمله، وعدم تعدي الأدوار.





وعلى هامش الملتقى، عرضت أمانة العلاقات الخارجية لحزب مستقبل وطن، فيلما تسجيليًا، حول إنجازات الأمانة بمناسبة مرور عام على تدشينها.





وقال النائب طارق الخولي أمين لجنة العلاقات الخارجية، بمستقبل وطن إنه سعى لضم عناصر متميزة تستطيع تمثيل الحزب في المحافل الدولية، موضحًا أنه راعى في اختياره وجود كوادر لتمثيل الحزب في المحافل الدبلوماسية.





وأضاف الخولي أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماما عما قبلها على مستوى العمل الدبلوماسي، لافتًا إلى انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الأمانة.

وحرصت الأمانة على القيام بزيارات خارجية وتنظيمها زيارة لدولة الصين والتواصل مع الحزب الشيوعي الصيني، كما شاركت الأمانة في مؤتمر خارجي ضم خمسين حزبا حول العالم.





وصوبت الأمانة اهتمامها للقارة الأوروبية ونظمت زيارة رسمية إلى ألمانيا وعقدت لقاء مع مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالحزب الألماني وبحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك.





وحرصت الأمانة على زيارة المقر الرئيسي لحزب الاستقلال المغربي في العاصمة المغربية بالرباط وعقدت لقاءات مع النواب والوزراء المغربيين.





كما عقدت الأمانة ملتقيات عن العلاقات المصرية الصينية والشراكة الاستراتيجية وملتقى حول الشرق الأوسط.





ونظمت لقاءات مع السفارات والأحزاب وركزت الأمانة بزعامة النائب طارق الخولي على تعميق سبل التواصل مع الكيانات الخارجية والسفارات وكانت أولى اللقاءات مع عدد من أعضاء السفارة الأمريكية والسفارة الكوبية والسفارة الصينية.





كما هنأ الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الدكتور كريم درويش لفوزه برئاسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

ووصف الدكتور عبد الهادي القصبي، لجنة العلاقات الخارجية، بمستقبل وطن، بلجنة التميز، كونها من أهم الملفات اللجان التي تميز الحزب عن الأحزاب الأخرى، وتهتم في الأغلب بالشأن الداخلي فقط، وبالتالي جاء تميز اللجنة من هذا المنطلق.





وأضاف أنه لا يوجد حزب غير ملم بالملفات الداخلية، سواء على مستوى الصحة أو التعليم أو الاقتصاد، لكن الملف الخارجي تفرد به حزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أنه في الماضي كان علماء السياسة يقولون بأن هناك فصل بين العلاقات الخارجية والداخلية، لكن الأمر اختف في الوقت الحالي، حيث أصبح الملف الداخلي والخارجي، بينهما تكامل.





وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، إلى أن الدبلوماسية تسير في إطارين، الإطار الأول هو الدبلوماسية الحكومية، وتختص به الجهات التنفيذية، والآخر الدبلوماسية الناعمة، وتشترك فيه الأحزاب بقدر هام ومؤثر للغاية.





وعبر عن سعادته بإدارة حزب مستقبل وطن للملف الخارجي، قائلا: "سعيد إن مستقبل وطن له كتيبة دبلوماسية وأصبحت هناك تجربة حزبية مميزة".





كما هنأ النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، جميع أعضاء الحزب بمناسبة مرور عام على تدشين أمانة العلاقات الخارجية بالحزب.





وأشاد درويش بإنجازات حزب مستقبل وطن خلال الفترة الماضية وبروح الفريق التي سادت داخل الحزب.





وأكد أهمية الاهتمام بثقافة الآخر بالنسبة للدبلوماسي الحزبي، مشيرا إلى أن الحزب يتلقى دعوات لزيارات خارجية وهذا يؤكد على وصول صوت الحزب في الخارج بشكل قوي.





وقال درويش إن الخطأ داخل أمانة العلاقات الخارجية شيء غير مقبول وذلك لحساسية المكان ، مؤكدا أن الأمانة لم ولن تسمح بوجود أي أخطاء وذلك لأن الخطأ لا يمكن تداركه في هذا الاتجاه.





فيما أشاد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، النائب طارق رضوان، بإنجازات أمانة العلاقات الخارجية داخل حزب مستقبل وطن.





وقال رضوان: "إذا كنا نتحدث عن الدبلوماسية الحزبية فإن حزب مستقبل وطن يعتبر رأس الحربة على المستوى الحزبي وعلى مستوى مجلس النواب في هذا الأمر".





وأرجع رضوان سبب تفوق حزب مستقبل وطن على غيره من الأحزاب إلى ترأس أعضاء الحزب لأغلب اللجان الخاصة بالعلاقات الخارجية.





وتابع: "حزب مستقبل وطن أكبر الأحزاب التي تعمل على أرض الواقع وهناك نظام عال للغاية على مستوى التنظيم العملي المؤسسي".