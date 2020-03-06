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فن

نور الكاديكي تستعد لتصوير فيلم اركب التريند

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:09 ص
نور الكاديكى
نور الكاديكى
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سعيد فراج
تتألق الفنانة نور الكاديكي في دور "جينا" في فيلم "اركب التريند"، وهو دور بطولي لها بجانب العديد من النجوم.

وصرحت "نور" في بيان صحفي، بأنها تقدم شخصية تدعى "جينا" فى أحداث العمل ، وتعمقت في تلك الشخصية كثيرا واندمجت معها، مشيرة أنها تحمست كثيرا لفكرة السيناريو، ما شجعها لقبول العمل بشكل كبير.

واضافت نور، أن فكرة فيلم اركب التريند ممتازة وتناقش قضية معاصرة وهامة وهي فكرة التريند، معربة عن سعادتها بالمشاركة في مثل هذا الفيلم الهادف بكل ما فيه من قصة محمد جمال الحديني الرائع في سرده، كما أن الشخصيات الفنية المشاركة في الفيلم جميلة، وكوميديا رائعة، مشيرة إلى أن كواليس الفيلم جميلة وروح المحبة والتعاون بين فريق العمل مريحة، والمنتج احمد الشاهد انسان خلوق ويحترم الآخرين.

نور الكاديكي ممثلة ليبية الاصل، سبق وأن شاركت في فيلم الحارس بطولة فاروق الفيشاوي وياسمين ريس وإخراج نادر جلال، وفيلم شريط ٦ بطولة خالد الصاوي وخالد انور ونانسي.

فيلم "اركب التريند" بطولة مصطفى ابو سريع ومروة عبد المنعم ونور الكاديكي وطاهر ابو ليلة وأحمد سلطان، ومن إنتاج الشاهد للإنتاج الفني، وقصة واخراج محمد جمال الحديني، ومدير التصوير احمد عبد المنعم، منتج فني شعيب ياسين.
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