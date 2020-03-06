الفزع يجتاح ألمانيا.. اختفاء الكمامات الطبية بالصيدليات ونفاد السلع الغذائية

نشر علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في ألمانيا صورة من داخل أحد السوبر ماركت بألمانيا، تعبر عن مدى حالة الفزع الذي وصل إلى المواطنين بسبب فيروس كورونا بعد أن قام المواطنون بشراء جميع الأشياء بالماركت ونفاد الكمامات الطبية.
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وقال علاء ثابت في تعليقه على الصورة: "40 سنة غربة عمرى ما شوفت كد حقًا الأمر غير مسبوق، الرفوف خاوية لا يوجد دقيق ولا سكر ولا ملح إلا بعض السلع الأساسية ولا يوجد كمامات طبية في صيدليات برلين، بعضهم يشترونها عبر أمازون! لكن مهلًا، عمدة المدينة قال لا داعي للشراء كما يخزن الهامستر!".
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وقال علاء ثابت في تعليقه على الصورة: "40 سنة غربة عمرى ما شوفت كد حقًا الأمر غير مسبوق، الرفوف خاوية لا يوجد دقيق ولا سكر ولا ملح إلا بعض السلع الأساسية ولا يوجد كمامات طبية في صيدليات برلين، بعضهم يشترونها عبر أمازون! لكن مهلًا، عمدة المدينة قال لا داعي للشراء كما يخزن الهامستر!".