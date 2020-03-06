الفزع يجتاح ألمانيا.. اختفاء الكمامات الطبية بالصيدليات ونفاد السلع الغذائية

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أن اجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 349 إصابة مؤكدة؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.





وأعلنت وزارة الصحة الألمانية أمس الأربعاء، أن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا.





وذكر معهد روبرت كوخ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 240 يوما الأربعاء من 196.





وقال المعهد إن 15 من 16 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثرًا.





ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي وينتشر سريعا في أنحاء العالم.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تسجيل 2223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" في مختلف أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وذكرت المنظمة، وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم أن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93090 حالة، منها 80422 في الصين وحدها، و12668 في بقية بلدان العالم.



