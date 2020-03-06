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اقتصاد

القابضة للأدوية تحقق 430 مليون جنيه صافي ربح خلال 6 أشهر

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:55 ص
الدكتور احمد حجازى
الدكتور احمد حجازى رئيس الشركة القابضة للادوية
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علياء فوزى
حققت الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 430 مليون جنيه صافى ربح خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 .

ومن جانبه قال أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية إن شركته حققت صافي ربح 430 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 ، وهو ما يفوق صافي ربح العام المالى السابق 2019/2018.

وسجلت الشركة القابضة صافى ربح 360.9 مليون جنيه خلال 2018/2019 مقابل 112 خسائر خلال العام السابق له بمعدل نمو 422% .

وبحسب القوائم المالية للشركة، ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 15.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو 34.5% مقارنة بالعام السابق عليه.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية 45 مليون جنيه حصة وزارة المالية من أرباح الشركة خلال العام المالي 2018/2019.
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