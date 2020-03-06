AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة عن احتمالية غياب علي معلول عن مباراة الأهلي وصن داونز

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
فجر احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة قوية عن احتمالية غياب النجم التونسي علي معلول، لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، عن مباراة الاهلي وصن داونز.

وقال احمد شوبير في تصريحات تلفزيونية ان قرار مشاركة علي معلول في يد المدير الفني السويسري رينيه فايلر فقط.

واشار احمد شوبير في تصريحاته الي ان فايلر اذا رغب في ان يؤمن الشق الدفاعي فانه سيقرر الدفع بالظهير ايمن اشرف على حساب علي معلول.

وأتم حديثه :"لم يستقر فايلر على طريقة اللعب، فمن الممكن أن يفاجئ المدرب السويسري فريق صن داونز بطريقة لعب جديدة وهو الأمر القريب جدا".

ويواجه الأهلي منافسه صن داونز يوم الغج السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا باستاد بريتوريا في اطار اياب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي وصن داونز بـ دورى أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام صن داونز في دوري أبطال افريقيا

فايلر يكشف موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز

أنا صاحب القرار.. فايلر ينفعل خلال المؤتمر الصحفي في سؤال عن عدم مشاركة كهربا

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز ومؤمن زكريا يعلق على مساندة الجماهير

استعدادا لمواجهة صن داونز.. فايلر يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

وفاة مصاب بفيروس كورونا بعد أيام من شفائه

هاشتاج #نرفض_استقالة_تركي يتصدر تويتر .. ومغردون: حقك علينا

رافق أئمة الحرم المكي لنصف قرن.. تفاصيل وفاة أشهر حارس أمن في السعودية

أكثر الأدعية استجابة يوم الجمعة .. رددها الآن

قيام الليل متى يبدأ وكم عدد ركعاته

قدم الرسول ومصحف علي .. حكاية شارع أثر النبي والـ 60 ألف درهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مميزة وهدايا من شانجي على صيانة سيارة M50S

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه