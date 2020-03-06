القوى العاملة ببورسعيد: تخريج 75 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة وصيانة المحمول

اختتمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد أعمال الدورة التدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، فضلا عن دورة التدريب على صيانة المحمول والدش، وذلك في إطار وزارة القوي العاملة بسوق العمل احتياجاته من العمالة الفنية المدربة .

وصرح السيد السنجابي مدير المديرية ، بأن دورة التدريب على مهن التفصيل والحياكة تمت على جزئيين لـ 50 متدربة ، ودورة صيانة المحمول والدش لـ 25 متدربًا.

وأشار "السنجابي" إلي أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورة التدريبية ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم ،لإنشاء مشروعات صغيرة، وذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان ، للمديريات أهمية تنمية ريادة الأعمال على المستوى القومي بما توفره من فرص عمل للشباب، فضلًا عن تقديمها لأفكار ومنتجات جديدة للسوق، وأن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأساسيات اللازمة للنهوض والتقدم الاقتصادي والمجتمعي.