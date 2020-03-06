تعاون مصري سعودي لإقامة عدد غير محدد من مشاريع تحلية المياه بالطاقة الشمسية





وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة السعودية أكوا باور لإجراء دراسة جدوى لحجم غير محدد من مشاريع تحلية المياه التي تعمل بالطاقة المتجددة.





أعلنت أكوا باور عن توقيع مذكرة تفاهم مع اثنين من الإدارات الحكومية المصرية فيما يتعلق بتقييم سلسلة من مشاريع تحلية المياه بالطاقة المتجددة.





يحدد الاتفاق خططًا لإجراء دراسة أولية تليها دراسة جدوى أولية لمشاريع تحلية المياه في مواقع غير معلنة في مصر تعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو مزيج من الاثنين.





سيتم إصدار التقارير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر والمرافق المملوكة للدولة للشركة المصرية للكهرباء القابضة. ستقرر الهيئات العامة الخطوات التالية للمشروعات المقترحة. ولم تحدد شركة الوقود الأحفوري السعودية أكوا باور جدولًا زمنيًا لاستكمال الدراسات.





كما أنه لم يتم توضيح ما إذا كانت المشاريع قيد الدراسة ستتضمن طاقة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، أو نقل الإنتاج من المنشآت القائمة إلى تحلية المياه. في العام الماضي ، قامت مصر بتوصيل أكثر من 1.5 جيجا واط من الطاقة الشمسية في موقع بنبان بالقرب من مدينة أسوان الجنوبية ، ومنحت 600 ميغاواط أخرى من أصول توليد الطاقة الكهروضوئية.





طورت أكوا باور نفسها 120 ميجاواط من الطاقة الشمسية في موقع بنبان ، كما قدمت العرض الرابح لتطوير مشروع كوم أمبو الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات في منطقة غرب النيل المصرية والذي تتوقع الانتهاء منه العام المقبل. قال السيد بادي بادماناثان ، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: 'بينما نواصل توسيع استثماراتنا في البلاد ، فإن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يدل أيضًا على الثقة التي تضعها علينا الحكومة المصرية'.



