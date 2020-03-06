AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: القيم الإنسانية في سورة الحجرات تتناول التأسيس لمجتمع إنساني راق

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:37 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمود ضاحي
أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد في بورسعيد،  بحضور اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب. 

وأكد وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة والتي كانت حول  "القيم الإنسانية فى سورة الحجرات"،  أن كل من يدعو إلى إقامة التعمير وعمارة البلاد وحمايتها  يأخذ المسلم إلى صحيح فهم القرآن الكريم ومقاصده العامة.
 
وأضاف جمعة، أن كل ما يأخذ إلى سيء الأخلاق أو هدم المجتمع أو الفساد أو الإفساد فلا علاقة له بالقرآن ولا بالسنة النبوية ولا بالإسلام ولا بالوطنية ولا بالقيم الإنسانية.
 
وأوضح أن القيم الإنسانية فى سورة الحجرات تتناول التأسيس لمجتمع إنسانى راقٍ، حيث إنها أرست مجموعة من القيم والأخلاق، منها: التبين والتثبت فى الأمور كلها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: من أفتى الناس دون مراعاة لعاداتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل

وزير الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة القادمة لـ 18 لغة لبيان سماحة الإسلام ومكارم الأخلاق

القيم الإنسانية.. موضوع خطبة الجمعة

موضوع خطبة اليوم الجمعة حول القيم الإنسانية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى للتفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية في تونس.. فيديو

أم تقتل طفلتها خنقا لإلقائها الطعام على الأرض .. صور

رسالة خاصة من أحمد شوبير إلى باكاري جاساما بسبب الأهلي

قتل ابنه ورماه للكلاب بالمقطم .. الأب المتهم: خفت مراتي تسيب البيت بسبب شقاوته

بعد ساعات من زفافها.. سقوط عروس من شرفة غرفة النوم

وصلت على طائرة مصر للطيران.. تفاصيل عودة وزيرة الصحة من الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور

تاريخ في حارة .. برجوان وصل لدرجة كبير الخدم وقتله ابن العزيز بالله ..صور

سكر مصر بخير.. زيادة إنتاجية محصول البنجر بالبحيرة.. صور