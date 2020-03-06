وزير الأوقاف: القيم الإنسانية في سورة الحجرات تتناول التأسيس لمجتمع إنساني راق

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد في بورسعيد، بحضور اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب.





وأكد وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة والتي كانت حول "القيم الإنسانية فى سورة الحجرات"، أن كل من يدعو إلى إقامة التعمير وعمارة البلاد وحمايتها يأخذ المسلم إلى صحيح فهم القرآن الكريم ومقاصده العامة.

وأضاف جمعة، أن كل ما يأخذ إلى سيء الأخلاق أو هدم المجتمع أو الفساد أو الإفساد فلا علاقة له بالقرآن ولا بالسنة النبوية ولا بالإسلام ولا بالوطنية ولا بالقيم الإنسانية.

وأوضح أن القيم الإنسانية فى سورة الحجرات تتناول التأسيس لمجتمع إنسانى راقٍ، حيث إنها أرست مجموعة من القيم والأخلاق، منها: التبين والتثبت فى الأمور كلها.



