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أخبار العالم

بعد تفجير انتحاري.. الجيش التونسي ينتشر بمحيط السفارة الأمريكية

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:17 م
الجيش التونسي
الجيش التونسي
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أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن وحدات من الجيش التونسي تنتشر في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، فيما أعلنت قوات الأمن حالة التأهب القصوى.

ونفت السلطات التونسية سقوط أي قتلى في تفجير انتحاري وقع بمحيط السفارة الأمريكية.



وأفادت قناة "الحرة" بأن الشرطة التونسية تعمل على إبعاد المواطنين من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة تونس بسبب الاشتباه بوجود سيارة مفخخة بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه في نقطة قريبة.

ونقلت قناة "العربية" عن الشرطة التونسية أن انتحاريًا كان يحاول اقتحام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، قبل أن يفجر نفسه في نقطة قريبة منها.

ونشرت السفارة الأمريكية في تونس تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، ذكرت فيها أن الأمن التونسي يتعامل مع حادث تفجير انتحاري في محيطها.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر في تونس أن التفجير نفذه انتحاريان في منطقة تضم سفارات عدة دول.

ونصحت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.

وأصيب 6 على الأقل من أفراد الأمن التونسي جراء التفجير الانتحاري.
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