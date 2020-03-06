مواعيد زيارة هرم زوسر وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب.. تعرف عليها

قال صبري فرج، مدير عام آثار سقارة، إنه «من اليوم الجمعة يبدأ هرم زوسر المدرج في استقبال زواره من مختلف الجنسيات».





وعن أسعار تذاكر الزيارة، قال لـ«صدي البلد»، أنها «100 جنيه للأجنبي و50 جنيه للطالب الأجنبي و40 جنيها للمصري و20 جنيها للطالب المصري».





وعن المواعيد قال مدير عام آثار سقارة: «الزيارة ستبدأ من 8 ص- 4 مساءً، و بعدها يتم إخلاء المنطقة يوميا،والزيارة ستكون من المدخل الجنوبي، أما المدخل الشمالي ستكون زيارته بتصريح خاص من الوزارة،ويتم دفع حوالي 10300 جنيه وعمل الإجراءات اللازمة ».



