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أخبار العالم

إيران تعلن ارتفاع أعداد الوفيات لديها بسبب فيروس كورونا إلى 124 حالة

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت إيران اليوم /الجمعة/ وفاة 124 حالة من أصل 4747 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وعرض المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور - خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء "أرنا" - أعداد الضحايا الناجمة عن انتشار "كورونا"، حيث اعترف بوصول الفيروس إلى كافة المحافظات الإيرانية الـ31؛ فيما لم يدل بأي تصريحات حول تهديدات استخدام القوة للسيطرة على "كورونا".

وقال إن عدد المتعافين من المرض منذ دخوله البلاد بلغ 913 شخصا، موضحا أنه تم تشخيص 1234 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 الساعة الأخيرة الماضية.

يذكر أن إيطاليا وإيران سجلتا لديهما أكبر أعداد وفيات بسبب "كورونا" بعد الصين.
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