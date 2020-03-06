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النساء يضربن الرجال بالعصي بمهرجان هولي.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:06 م
الهنديات بمهرجان
الهنديات بمهرجان هولي
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية مقطع فيديو يظهر من خلاله هنديات يضربن الرجال بعصي ضمن فعاليات مهرجان هولي.

ويستقبل آلاف الهنود فصل الربيع، بالمهرجان السنوي هولي، الذي يحتفل به السكان الهندوس في الهند ونيبال وباكستان وغيرها.

ولكن انتشار فيروس كورونا، الذي اسفر عن 30 إصابة حتى الآن، دفع الحكومة إلى التحذير من التجمعات الجماهيرية فيما صرح ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي بأنه لن يحتفل هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبشر المهرجان الهندوسي بنهاية فصل الشتاء، وانتصار الخير على الشر وسيستمر ليوم الثلاثاء المقبل وهو عطلة وطنية يتدفق فيه المحتفلون إلى الشوارع.

وضع المحتفلون في قرية ناندجاون بولاية أوتار براديش الهندية مخاوفهم جانبا، وبدأوا المهرجان في وقت مبكر يقول أحد المحتفلين لفرانس برس أنه لا يريد أن يكبح الفيروس نشاطات مثل مهرجان هولي.
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