شاهد.. ياسمين عبدالعزيز في كواليس مسلسل ونحب تاني ليه

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عدة صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد " مسلسل ونحب تاني ليه"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الانستجرام"، وعلقت قائلة: "مسلسل ونحب تاني لية ؟ رمضان ٢٠٢٠".

"ونحب تاني ليه " بطولة ياسمين عبدالعزيز، بجانب كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، وهو من من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.



