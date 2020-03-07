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ديني

حكم استعمال الذهب في تحلية المصاحف وتمويهها وكتابتها

السبت 07/مارس/2020 - 03:00 ص
حكم استعمال الذهب
حكم استعمال الذهب
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محمود ضاحي
حكم استعمال الذهب في تحلية المصاحف وتمويهها وكتابتها.. سؤال ورد لدار الإفتاء الطيب.

أوضحت الدار في فتوى لها، أنه لا يزال المسلمون عبر العصور حريصين على التحري والدقة في التعامل مع القرآن الكريم وآياته قدر وسعهم في كافة أوجه التعامل معه قراءةً وكتابةً وعملًا؛ فمن الأمور التي أجمع عليها المسلمون وجوبُ تعظيمِ القرآن الكريم واحترامِه وصونِه عمّا لا يليق بواجب تقديسه.

وأجابت أنه لا مانع شرعًا من استعمال الذهب في تزيين المصاحف وتحليتها به، وكذا يجوز كتابة حروف القرآن بماء الذهب.

وأكدت أنه لا بأس بتمويه المصاحف بالذهب على رأي من قال بجوازه من الفقهاء، مع مراعاة عدم الإسراف في ذلك، لا سيما في المجتمعات الفقيرة؛ فإنفاق هذه الأموال على الفقراء أَوْلَى.
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