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أصل الحكاية

بعد تحذيرات السفر الى ايران..هل تتعمد طهران نشر كورونا في دول الخليج؟

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:24 م
الخليج وايران
الخليج وايران
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محمود نوفل
على مدار الأسابيع الماضية، أعلنت دول الخليج لأول مرة ظهور حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا جميعها قادم من إيران، خاصة السعودية التي ارتفع عدد الإصابات بها إلى خمس حالات جميعها لمواطنين قادمين من إيران عبر دول أخرى دون الإفصاح عن وجودهم في إيران التي باتت تعد إحدى بؤر تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، ظهور إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد لزوجين، إذ كان الزوج قادمًا من إيران عبر دولة الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى إلى زوجته.

كذلك كشفت النتائج المخبرية عن إصابة أخرى مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقًا، ليصبح المجموع حتى أمس الخميس، خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه مركز الاتصالات والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية من السفر إلى إيران مؤكدًا أنه خطر صحي ويعاقب عليه القانون، بعدما أعلنت وزارة الصحة، الإثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران عن طريق البحرين ولم يعلن سفره لإيران عند دخوله المنفذ البري.

 وبعد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا، ندد مصدر مسؤول بسلوك إيران لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم؛ ما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطر صحي يقوض الجهود الدولية للوقاية من فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، طالب المصدر المسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة؛ لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.

ولتحفيز المواطنين للإفصاح عن سفرهم لإيران خشية تفشي فيروس كورونا، استثنى المصدر المسؤول هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان، أي أنها تنتهي غدًا السبت.

وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائيًّا؛ لأنها إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

في السياق ذاته، طالب المصدر إيران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي، محملًا السلطات الإيرانية المسؤولية كاملة لكل شخص منهم انتقل إليه فيروس كورونا خلال وجوده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك.

فيما شدد المصدر المسؤول على أن استمرار النظام الإيراني في تكتمه على هوية المواطنين السعوديين الزائرين إيران سرًا، والسماح لهم بذلك بطريقة غير شرعية يهدد الصحة العامة ليس في المملكة فحسب بل في العالم بأسره ويقوض جهود مكافحة فيروس كورونا.

لذلك دشن مواطنون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسما بعنوان «كورونا يقتلك أفصح عن سفرك»، إذ قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ما أحلم حكومتنا.. فرصة لا تعوض للمواطنين الذين جاءوا من ايران و دخلوا البلاد دون إبلاغ السلطات أو الموجودين حاليًّا هناك».

فيما قال حساب يدعى «د. فاطمة بنت سعيد الأحمري»: «سفرك لإيران (مخالفة)، عدم إفصاحك عن سفرك (خيانة)، استمرارك في التكتم (جريمة)»، دعمًا لجهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وعلى نفس المنوال، قال حساب يدعى «فالح بن ماجد العتيبي» على موقع «تويتر»: «إيران تتعمد تضليل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وذلك بعدم تختيم جوازات السفر لزوارها وهو الأمر الذي يسهم في انتشار فيروس كورونا».

ولم يختلف الوضع كثيرا في الكويت، إذ أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الخميس، ارتفاع العدد الكلي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء الكويت إلى 58 معظمهم لمواطنين قادمين من إيران، خاصة من محافظتي «قم» التي تعتبر إحدى البلدات الموبوءة في إيران وكذلك محافظة «مشهد».

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة العمانية الثلاثاء الماضي عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران، أربع منها يحملن الجنسية الإيرانية، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة 12 حالة إصابة.

وفي 24 فبراير الماضي، سجلت وزارة الصحة في البحرين أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن بحريني قادم من إيران، واستمرت الحالات القادمة من إيران حتى ارتفع العدد إلى 49 حالة معظمهم قادمين من إيران عبر رحلات جوية غير مباشرة.

وبعد تسجيل الإمارات حالات إصابات مؤكدة قادمة من إيران، بإجلاء مواطنيها من إيران من خلال التنسيق مع سفارتها في العاصمة طهران للحد من تفشي فيروس كورونا والحفاظ على حياة مواطنيها.

وتعد إيران إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد الصين؛ حيث تتزايد معدلات الوفيات اليومي فيها بشكل كبير، إذ ارتفع عدد المصابين بالمرض ليصل إلى 3513 شخصًا؛ حيث وصلت أعداد الوفيات إلى نحو 210 حالات، بالإضافة إلى تسجيل 591 حالة إصابة جديدة، أمس الخمس، مع تفشيه في محافظات طهران وقم وجيلان وأصفهان.
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