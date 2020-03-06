إلهام شاهين وزينة ومصطفى شعبان قبل لحظات من افتتاح الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

توجه ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إلى حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والذى يقام فى معبد الأقصر عبر عدد من المراكب النيلية.





وبالإضافة إلى نجوم القارة السمراء، ظهر الفنانون زينة، إلهام شاهين، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، وغيرهم.





مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .



