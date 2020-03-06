خبير أمن قومي: بناء سد النهضة مخالف للقانون الدولي.. فيديو

قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الأمن القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية، إن إثيوبيا تراوغ مصر والسودان للقبول بالأمر الواقع.





وتابع عبدالواحد خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "بناء إثيوبيا لسد النهضة من الأساس غير شرعي، وفقا للقانون الدولي، موضحا:"نهر النيل نهر دولي لذلك يخضع للقانون الدولي في هذا الشأن ولا يحق لدول المنبع بناء سد إلا فى حالة موافقة دول المصب".





وأكمل: "كان يجب ان يكون هناك إنذار مسبق لكل الدول التى تمر من خلالها النهر، والقضية مش فوضى ربنا رزقنا بالنيل كدول إفريقيا والخير ولم يختص بها أحد".





وأردف المتخصص فى الشئون الإفريقية:"مصر لاتقف امام بناء السدود فى إفريقيا والدولة المصرية لا تعارض عملية التنمية ولكن دون الإضرار بمصالحنا".



