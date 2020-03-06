AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير أمن قومي: بناء سد النهضة مخالف للقانون الدولي.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:20 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
حمزة شعيب
قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الأمن القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية، إن إثيوبيا تراوغ مصر والسودان للقبول بالأمر الواقع.

وتابع عبدالواحد خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "بناء إثيوبيا لسد النهضة من الأساس غير شرعي، وفقا للقانون الدولي، موضحا:"نهر النيل نهر دولي لذلك يخضع للقانون الدولي في هذا الشأن ولا يحق لدول المنبع بناء سد إلا فى حالة موافقة دول المصب".

وأكمل: "كان يجب ان يكون هناك إنذار مسبق لكل الدول التى تمر من خلالها النهر، والقضية مش فوضى ربنا رزقنا بالنيل كدول إفريقيا والخير ولم يختص بها أحد".

وأردف المتخصص فى الشئون الإفريقية:"مصر لاتقف امام بناء السدود فى إفريقيا والدولة المصرية لا تعارض عملية التنمية ولكن دون الإضرار بمصالحنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيناريوهات الدبلوماسية المصرية للتعامل مع أزمة سد النهضة .. طرق جميع الأبواب والتحرك على كافة المستويات.. وتطبيق البند العاشر من اتفاق المبادئ..واللجوء لـ مجلس الأمن لاتهام إثيوبيا بتهديد السلم الدولي

جمال بيومي: سرعة ملء سد النهضة يؤثر على حصة مصر.. فيديو

مفيد شهاب: أزمة سد النهضة مصيرها الحل

6 رسائل قوية من الخارجية لإثيوبيا بعد تغيبها عمدا عن مفاوضات سد النهضة

ترشيحاتنا

قاهرة العثمانيين فوق الوفد التركي.. ما رسالة بوتين لأردوغان؟

تمرد بعض لاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي .. تفاصيل

مكشوف الصدر .. رانيا يوسف في أجرأ إطلالاتها بالأقصر السينمائي

الصحة العالمية توضح حقيقة غلق المدارس بمصر

بشرى سارة.. الصين تبدأ في استخدام لقاحات فيروس كورونا

تطورات في الانتحار الجماعي لطالبات الإعدادية بالشرقية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1.30 صباحا//أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور

سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد طرح megane turbo.. صور