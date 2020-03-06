AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الري يكشف سبب تحفظ السودان في مفاوضات سد النهضة ..فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:13 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
حمزة شعيب
كشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن سبب تحفظ السودان فى مفاوضات سد النهضة وعدم وضوح موقفهم، قائلا: "السودان كان شريك فى كل مراحل التفاوض".

وتابع متحدث الري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم  برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "السودان شريكة فى كل مراحل التفاوض منذ 8 سنوات وشاركت في الاجتماع الأخير بواشنطن وأبدت ملاحظاتها على كافة المفاوضات وتم الأخذ بكل النقاط التى قالتها".

واكمل:"السودان لم توقع على الاتفاقية لرؤية خاصة داخلية لديها، مردفا:"دا شئ يحكمهم ويرجعلهم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: نحافظ على مواردنا المائية في مفاوضات سد النهضة.. فيديو

الري: تلويح إثيوبي بـ ملء سد النهضة بشكل أحادي.. فيديو

د.جوزيف رامز يكتب: تأملات فى الاتفاق الثلاثى الأخير بواشنطن حول سد النهضة

الري: إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف وخاصة في السنوات الشحيحة

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة قبل بدء الملء الأول

ترشيحاتنا

لازم نموت مع بعض .. القصة الكاملة لـ أنتحار طالبات الشرقية بسبب الهزار وسر الرسالة الأخيرة

العامري فاروق يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع الخطيب

حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة عين شمس

بعد أزمته الأخيرة.. أحمد العوضى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم.. صور

هناكل إيه النهاردة.. فخذة ضاني في الفرن وطاجن لوبيا باللحمة المفرومة ومحشي مشكل.. والحلو: كريم كراميل

حريق كبير في الدرب الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. ثعبان يختبئ داخل حذاء امرأة .. شاهد

وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يكرمان الأمهات المثاليات

أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور