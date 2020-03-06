متحدث الري يكشف سبب تحفظ السودان في مفاوضات سد النهضة ..فيديو

كشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن سبب تحفظ السودان فى مفاوضات سد النهضة وعدم وضوح موقفهم، قائلا: "السودان كان شريك فى كل مراحل التفاوض".





وتابع متحدث الري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "السودان شريكة فى كل مراحل التفاوض منذ 8 سنوات وشاركت في الاجتماع الأخير بواشنطن وأبدت ملاحظاتها على كافة المفاوضات وتم الأخذ بكل النقاط التى قالتها".





واكمل:"السودان لم توقع على الاتفاقية لرؤية خاصة داخلية لديها، مردفا:"دا شئ يحكمهم ويرجعلهم".



