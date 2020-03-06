AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك والترجي.. تقدم تونسي وخطأ من أبوجبل في 30 دقيقة

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
نجح فريق الترجي التونسي في تخطي 30 دقيقة من مباراته مع الزمالك المقامة بالوقت الحالي باستاد رادس متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهما في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

قبيل انطلاق المباراة رفعت جماهير نادي الترجي التونسي لافتات لتحفيز لاعبيها حيث قالت الجماهير للاعبين: "فقط الرجال العظام من يصنعون التاريخ.. كونوا منهم".

كما قالت الجماهير للاعبين: " الثأر والانتقام من شيم الرجال.. والظلم والخيانة من شيم الأنذال".

بدأت المباراة بتهديد من نادي الزمالك في الدقيقة 2 وذلك بتسديدة من جانب أشرف بن شرقي إلا أن الحارس معز بن شريفية نجح في التصدي لها.

وكاد فريق الترجي أن يشكل أول خطورة له بعدها، وذلك بتمريرة خلف محمد عبدالشافي، إلا أنها احتسبت تسللا على مهاجم الترجي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد لمسة يد على محمود علاء، وسددها بلال بن ساحة.

وعقب ركلة الجزاء نشبت مشادة بين بلال بن ساحة وطارق حامد بسبب منع الأخير مهاجم الترجي من الحصول على الكرة وهو ما جعل الحكم يمنح الثنائي البطاقة الصفراء.

واحتفلت جماهير الترجي بقوة بعد المباراة مستخدمة الشماريخ وهو ما أوجد ضبابا غطى أرجاء الملعب.

وحاول فريق الزمالك السيطرة والاحتفاظ بالكرة عقب الهدف لمدة 5 دقائق وذلك لامتصاص حماس لاعبي الترجي، حتى الدقيقة 10.

وكاد الترجي يشكل خطرا جديدا بالدقيقة 10 بعد هجمة مرتدة من جانب الترجي، إلا أن أحمد السيد زيزو تمكن من إخراج الكرة رمية جانبية.

وسيطر فريق الترجي على فعاليات المباراة وحاول أن يضغط في إحدى الهجمات عن طريق حمدي الهوني، وذلك لتسجيل الهدف الثاني، إلا أن حازم إمام تمكن من السيطرة عليها.

وارتكب محمود علاء خطأً جديدا في إعادة الكرة إلي محمد أبوجبل، إلا أن الأخير تمكن من الحصول عليها بالدقيقة 17.

واضطر حكم المباراة إلي إيقاف المباراة وذلك بسبب سقوط مصطفى محمد على أرض الملعب مصابًا مطالب بدخول الجهاز الطبي للفريق الأبيض لإسعافه بالدقيقة 19.

وفي الدقيقة 20 احتسب الحكم خطأ على مصطفى محمد بعد تدخل قوي مع أحد مدافعي فريق الترجي التونسي.

وكاد محمد أبوجبل أن يكلف فريقه هدفا جديدا؛ وذلك بعدما ارتبك في الإمساك بالكرة داخل منطقة الجزاء.

وكانت أول خطورة للزمالك بعرضية من جانب محمد عبدالشافي بالدقيقة 25 إلا أنها لم تجد أي رأسية من مهاجمي الزمالك.

ويدخل الزمالك بتشكيل مكون من :
محمد أبو جبل فى حراسة المرمى 

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع

 طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي في خط الوسط 

مصطفي محمد فى خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء:  محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفى فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.

بينما جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:
حراسة المرمى :معز بن شريفية   
خط الدفاع :  حسين الربيع  -إيهاب المباركي -  عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي
خط الوسط: فوسيني كوليبالي -  كوامي بونسو  - حمدو الهوني - بلال بن ساحة
خط الهجوم : فادي بن شوق - ابراهيم واتارا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دقيقة و50 ثانية .. أوباما يضرب الترجي التونسي بالهدف الأول

جنون في 100 ثانية.. تعليق قوي من الاتحاد الافريقي على هدف الزمالك الأول أمام الترجي

كلاكيت ثاني مرة.. الترجي التونسي يخسر السوبر الأفريقي

سهم الزمالك يقتنص كأس السوبر الإفريقي من بين أنياب الترجي وسط دموع التوانسة

بن شرقي يقود الزمالك للفوز على الترجي .. ملخص وأهداف

لاعبو الزمالك يتسلمون ميداليات البطل وشيكابالا يرفع كأس السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

حفل خاص.. أحمد آدم يستفز هاني شاكر بـ بنت الجيران

شاهد .. أول صورة حقيقية لشكل فيروس كورونا

بسبب شقيقها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها.. شاهد

ياسمين صبري تنافس كيم كادراشيان على لقب أجمل وجه بالعالم.. تفاصيل

الذهب ينخفض 7 جنيهات بختام تعاملات اليوم الجمعة

بالقوة الضاربة.. الترجي يعلن تشكيل مواجهة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور

أسعار هيونداي hyundai في السعودية اليوم .. صور

لحظة مرعبة.. ثعبان يختبئ داخل حذاء امرأة .. شاهد