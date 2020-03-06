الزمالك والترجي.. تقدم تونسي وخطأ من أبوجبل في 30 دقيقة

نجح فريق الترجي التونسي في تخطي 30 دقيقة من مباراته مع الزمالك المقامة بالوقت الحالي باستاد رادس متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهما في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





قبيل انطلاق المباراة رفعت جماهير نادي الترجي التونسي لافتات لتحفيز لاعبيها حيث قالت الجماهير للاعبين: "فقط الرجال العظام من يصنعون التاريخ.. كونوا منهم".





كما قالت الجماهير للاعبين: " الثأر والانتقام من شيم الرجال.. والظلم والخيانة من شيم الأنذال".





بدأت المباراة بتهديد من نادي الزمالك في الدقيقة 2 وذلك بتسديدة من جانب أشرف بن شرقي إلا أن الحارس معز بن شريفية نجح في التصدي لها.





وكاد فريق الترجي أن يشكل أول خطورة له بعدها، وذلك بتمريرة خلف محمد عبدالشافي، إلا أنها احتسبت تسللا على مهاجم الترجي.





واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد لمسة يد على محمود علاء، وسددها بلال بن ساحة.





وعقب ركلة الجزاء نشبت مشادة بين بلال بن ساحة وطارق حامد بسبب منع الأخير مهاجم الترجي من الحصول على الكرة وهو ما جعل الحكم يمنح الثنائي البطاقة الصفراء.





واحتفلت جماهير الترجي بقوة بعد المباراة مستخدمة الشماريخ وهو ما أوجد ضبابا غطى أرجاء الملعب.





وحاول فريق الزمالك السيطرة والاحتفاظ بالكرة عقب الهدف لمدة 5 دقائق وذلك لامتصاص حماس لاعبي الترجي، حتى الدقيقة 10.





وكاد الترجي يشكل خطرا جديدا بالدقيقة 10 بعد هجمة مرتدة من جانب الترجي، إلا أن أحمد السيد زيزو تمكن من إخراج الكرة رمية جانبية.





وسيطر فريق الترجي على فعاليات المباراة وحاول أن يضغط في إحدى الهجمات عن طريق حمدي الهوني، وذلك لتسجيل الهدف الثاني، إلا أن حازم إمام تمكن من السيطرة عليها.





وارتكب محمود علاء خطأً جديدا في إعادة الكرة إلي محمد أبوجبل، إلا أن الأخير تمكن من الحصول عليها بالدقيقة 17.





واضطر حكم المباراة إلي إيقاف المباراة وذلك بسبب سقوط مصطفى محمد على أرض الملعب مصابًا مطالب بدخول الجهاز الطبي للفريق الأبيض لإسعافه بالدقيقة 19.





وفي الدقيقة 20 احتسب الحكم خطأ على مصطفى محمد بعد تدخل قوي مع أحد مدافعي فريق الترجي التونسي.





وكاد محمد أبوجبل أن يكلف فريقه هدفا جديدا؛ وذلك بعدما ارتبك في الإمساك بالكرة داخل منطقة الجزاء.





وكانت أول خطورة للزمالك بعرضية من جانب محمد عبدالشافي بالدقيقة 25 إلا أنها لم تجد أي رأسية من مهاجمي الزمالك.





ويدخل الزمالك بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى





محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي في خط الوسط





مصطفي محمد فى خط الهجوم





بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفى فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.





بينما جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى :معز بن شريفية

خط الدفاع : حسين الربيع -إيهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - حمدو الهوني - بلال بن ساحة