بسبب كورونا.. حقيقة توقف الدراسة بجامعة عين شمس.. أستاذ يقترح تعطيلها بالأقصر وأسوان 14 يوما.. واستوديو التصميم الدولي الأول من نوعه في العالم

_حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة عين شمس
_بعد اكتشاف 12 مصابا بـ كورونا.. أستاذ جامعي يقترح تعطيل الدراسة بالأقصر وأسوان 14 يوما
_حصدوا 11 ميدالية على مستوى الجمهورية.. عين شمس تكرم طلابها المتميزين
_هندسة عين شمس: استوديو التصميم الدولي الأول من نوعه في العالم
قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، إنه لا نية لتعطيل الدراسة داخل الجامعة بعد اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ صدي البلد إن الجامعة تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية لحماية الطلاب، وأن جميع الكليات تقوم بعمل ندوات توعية ضد الفيروس للحفاظ على سلامة الطلاب.
وشدد على ضرورة عدم تعطيل الدراسة بشكل عشوائي خوفا من حدوث حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.
اكتشاف 12 حالة اصابة بفيروس كورونا في الاقصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بـ فيروس كورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي تم اكتشافها( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.
وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ (pcr) لهم في اليوم الـ ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس كورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.
وأضاف مجاهد أنه جار تحويل الـ ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.
جدير بالذكر أنه في الايام الماضية، تم الإعلان عن ثلاث حالات مصابة بـ فيروس كورونا (كوفيد -١٩) في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وحسب معايير منظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس 2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية، بالإضافة إلى الحالة الثالثة لمصري عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت لمدة ١٢ ساعة" وتم نقله إلى المستشفى المخصص للعزل ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
اقترح الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس بتعطيل الدراسة بمحافظتي الأقصر وأسوان على خلفية اكتشاف إصابة 12 مصريا بفيروس كورونا وذلك لمدة لا تقل عن 14 يوما.
وقال أبو العينين في تصريحات لـ صدي البلد إنه يجب أن يتم اتصال مباشر بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم وايضا التعليم العالي بشأن عدد الإصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارات.
وشدد على ضرورة عدم تعطيل الدراسة بشكل عشوائي خوفا من حدوث حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور قائلا: " إن الدولة تسعى إلى توفير جميع سبل الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا للحد من انتقاله وانتشاره، وهذا يتم عن طريق التوعية بين الطلاب وعمل ندوات مكثفة.
كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب المتميزين، الذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية في عدد من المحافل والفعاليات.
وتم تكريم الوفد المشارك بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس الذي أقيم بجامعة الفيوم في الفترة من 30 يناير إلى ٦ من فبراير الماضي وحصدت الطالبات 11 ميدالية وجائزة خاصة في الحديث الشريف.
كما تم تكريم الطلاب الفائزين فى الملتقي الثالث للجامعات المصرية في التنمية المستدامة والتنوع البيولوجي، لحصولهم على المركز الأول عام على مستوى الجامعات المصرية المشاركة، وأيضًا على المركز الأول (مبادرة)، والمركز التاني (مسرحية تعليمية)، إضافة إلى تكريم الفائزين في المهرجان الثاني عشر للبطولة العربية لكرة السرعة، والتي استضافتها جامعة جنوب الوادي، إذ فازت الجامعة بالمركز الثالث عام على مستوى ٢٤ جامعة مصرية وثلاث ميداليات فضية.
وتم تكريم محمد الشرقاوي، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات و السادة مديرى الإدارات.
وخلال التكريم، شدد الدكتور محمود المتيني، على الطالبات بضرورة التفوق الدراسي إلى جانب التفوق الرياضي والفني وأن الشخصية الناجحة هي التي تستطيع تحقيق التوازن بين الدراسة وتنمية الموهبة.
كما أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، دعمه المتواصل لتنمية مواهب الطلاب في مختلف المجالات بإقامة العديد من الفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية اللازمة لصقل مواهبهم، مضيفا أن إدارة الجامعة تحرص على مشاركة أبناء الجامعة فى كافة المحافل المحلية و الدولية، معربا عن فخره بما حققه طلاب و طالبات الجامعة واكد اهتمام إدارة الجامعة بتحقيق المزيد من الإنجازات فى كافة المجالات وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في جميع الأنشطة الطلابية ليستطيع كل طالب وطالبة تنمية مهاراته وقدراته إلى جانب دراسته العلمية لتخرج الجامعة كوادر متميزة قادرة على بناء المستقبل.
كشف الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة عين شمس، عن دور وطبيعة عمل استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.
قال أيمن فريد، لـ صدى البلد، إن استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، يضم كليات من ثلاث قارات تمثل جامعة عين شمس من مصر جامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: "يعد استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، الأول من نوعه عالميا ويهدف المشروع إلى تسجيل المحاضرات لبثها بشكل مباشر على موقع الجامعة، بما يسمح للطلاب حضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسب آلى متصل بشبكة الإنترنت، والاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق وعمل مجموعة برمجيات تسمح بعمل دروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي وكذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يسمح بأن یكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الرسائل خارج مصر.
وأضاف فريد أن استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس صمم مشروعا يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بالمدينة و كيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة ، حيث أن طلاب هندسة عين شمس قاموا بعمل تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى و الطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة على مستوى المدينة من خلال معايير خاصة للتصميم المعماري وحيث إن مدينة ووهان غير مؤهلة ويوجد بها تكدس مروري عالي وكثافة سكانية كبيرة منوها ان التصميم يجعل المدينة أكثر أمانا.
وأوضح الدكتور أيمن فريد، أن عدد الطلاب الذين يقومون بالتصميم عددهم 30 من مصر و20 أمريكيا و30 صينيا ويتم اختيار الطلاب عن طريقة عملية شديدة التعقيد ولابد من اجتياز عدة اختبارات لكي ينضموا إلى الفريق، مؤكدًا أن مشروع استوديو التصميم يعد الأول من نوعه وقد أسسه الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة الأسبق ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الحالي ويضم كليات من ثلاثة قارات وهي مصر ويمثلها هندسة عين شمس و الولايات المتحدة الأمريكية والصين و يدرس مشروعات ذات بعد دولي.