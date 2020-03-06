بسبب كورونا.. حقيقة توقف الدراسة بجامعة عين شمس.. أستاذ يقترح تعطيلها بالأقصر وأسوان 14 يوما.. واستوديو التصميم الدولي الأول من نوعه في العالم

_بعد اكتشاف 12 مصابا بـ كورونا.. أستاذ جامعي يقترح تعطيل الدراسة بالأقصر وأسوان 14 يوما

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قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، إنه لا نية لتعطيل الدراسة داخل الجامعة بعد اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة.

قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، إنه لا نية لتعطيل الدراسة داخل الجامعة بعد اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ صدي البلد إن الجامعة تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية لحماية الطلاب، وأن جميع الكليات تقوم بعمل ندوات توعية ضد الفيروس للحفاظ على سلامة الطلاب.





وشدد على ضرورة عدم تعطيل الدراسة بشكل عشوائي خوفا من حدوث حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.





اكتشاف 12 حالة اصابة بفيروس كورونا في الاقصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بـ فيروس كورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي تم اكتشافها( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.





وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ (pcr) لهم في اليوم الـ ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس كورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.





وأضاف مجاهد أنه جار تحويل الـ ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.



