مليار و300 مليون جنيه ميزانية جامعة عين شمس من الدولة

أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أن ميزانية الجامعة من الدولة تبلغ مليارا و300 مليون جنيه، لافتا إلى انه ليس مبلغا كبيرا مقارنة بالمشروعات والمستشفى الذي يعمل بالجامعة، مرددة:"تعتبر مدينة متكاملة".
وكشف رئيس جامعة عين شمس، عن تاريخ قصر الزعفران حيث يعود لعام 1870، واعتبر من وقتها المقر الإداري لجامعة عين شمس .
وتابع المتينى خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج " نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"سبب بناء قصر الزعفران كان يرجع لرغبة الخديو إسماعيل فى إيجاد مكان مناسب من اجل إستشفاء والدته باشجار الزعفران ومن هنا جاء تسميته باسم "قصر الزعفران".
وأردف رئيس جامعة عين شمس:"حافظنا على فخامة القصر وقمنا بتطويره دون المساس بطابعه المعماري بالتعاون مع وزراتى الآثار والثقافة".
قصر الزعفران هو قصر يقع في حي العباسية في القاهرة بُني على طراز قصر فرساي في فرنسا، ويرجع إنشاء هذا القصر المنيف إلى العام 1870 وتحديدا في عصر الخديو إسماعيل الذي تقول المراجع التاريخية إنه أتم بناءه على أنقاض “قصر الحصوة” الذي بناه محمد علي مؤسس الدولة المصرية الحديثة.