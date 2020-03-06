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محافظات

يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. تنفيذ 60 % من مجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي.. صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:34 م
تنفيذ٦٠% من إجمالي
تنفيذ٦٠% من إجمالي الأعمال بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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يوسف رجب

قال أشرف الداودى محافظ قنا، ان إجمالى نسبة تنفيذ الأعمال بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي، بلغت ٦٠% من إجمالي الأعمال، بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه و يوفر حوالي ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي ١٠ آلاف فرصة أخرى غير مباشرة،

و أوضح محافظ قنا، إلى أن المجمع مقام على مساحة ٣٠٠ ألف متر، لافتًا إلى أن المجمع به ٢٨ هنجر تضم بدورها ٤٢٠ وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين ١٤٤ و ٤٥٠ م٢. 

 و أضاف محافظ قنا، بأن المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية، كما يضم عددا من المبانى الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هى مبنى إداري ومعرض للمنتجات و مطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد. 


يذكر أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي ضمن ١٣ مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ١٢ محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة و المتطورة. 

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يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. تنفيذ 60 % من مجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي.. صور
يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. تنفيذ 60 % من مجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي.. صور
يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. تنفيذ 60 % من مجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي.. صور
يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. تنفيذ 60 % من مجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي.. صور
يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. تنفيذ 60 % من مجمع الصناعات الصغيرة بنجع حمادي.. صور
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