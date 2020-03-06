AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بحضور محافظ قنا.. منتدى شباب نجع حمادى يختتم فعالياته

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:02 م
منتدى شباب نجع حمادى
منتدى شباب نجع حمادى يختتم فعالياته
Advertisements
يوسف رجب
اختتم منتدى شباب نجع حمادي، فعالياته التي امتدت على مدار ٣ أيام، بجلسة ختامية، حضرها محافظ قنا، وبحضور عدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد كبير من شباب وفتيات نجع حمادى. 

أكد محافظ قنا، أن حضوره لفعاليات الجلسة الختامية للمنتدى يأتى فى إطار حرصه على التواصل مع الشباب وإيمانه بقدراتهم وأفكارهم البناء، مضيفًا بأنه جاء لهم ليستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن عدد من القضايا المحلية واعدا إياهم بدراسة مقترحاتهم ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. 

أوضح النائب ماجد طوبيا- عضو مجلس النواب، بأن فكرة إقامة منتدى لشباب مدينة نجع حمادى مستوحاة من منتدى شباب العالم الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى ضرورة خلق قنوات اتصال مباشرة بين القيادات التنفيذية وبين الشباب والاستماع إلى أفكارهم لاسيما وأنهم يمثلون فئة كبيرة من الشعب المصرى. 

وخلال المنتدى عرض الشباب، أفكارهم ومقترحاتهم فى قضايا التعليم والصحة والشباب والبنية التحتية والسياحة الداخلية والإعلام والثقافة وطرح الرؤى التي أعدتها لجان المنتدى المعنية خلال مناقشات اليومين الأول والثانى للمنتدى والتى رد عليها محافظ قنا وناقشها مع الشباب.

اقرأ أيضًا 
بحضور محافظ قنا.. منتدى شباب نجع حمادى يختتم فعالياته
بحضور محافظ قنا.. منتدى شباب نجع حمادى يختتم فعالياته
بحضور محافظ قنا.. منتدى شباب نجع حمادى يختتم فعالياته
بحضور محافظ قنا.. منتدى شباب نجع حمادى يختتم فعالياته
بحضور محافظ قنا.. منتدى شباب نجع حمادى يختتم فعالياته
بحضور محافظ قنا.. منتدى شباب نجع حمادى يختتم فعالياته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط 3 عمال من أعلى سقالة بناء بمساكن قنا

احتفالا بالعيد القومي.. لأول مرة أبناء قبيلة الرشايدة يقدمون عرضا فنيا على مسرح قصر ثقافة قنا.. شاهد

إصابة ٥ أشخاص في انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى الشرقى

ترشيحاتنا

حريق كبير في الدرب الأحمر

أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 60 ألف جنيه.. صور

بالقوة الضاربة.. الترجي يعلن تشكيل مواجهة الزمالك

كارثة تهدد مدينة إيرانية بعد تفشي كورونا.. تفاصيل

شاهد .. أول صورة حقيقية لشكل فيروس كورونا

سميرة عبد العزيز تكشف عن سر كره فاتن حمامة للصحافة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور

أسعار هيونداي hyundai في السعودية اليوم .. صور

لحظة مرعبة.. ثعبان يختبئ داخل حذاء امرأة .. شاهد