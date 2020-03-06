بحضور محافظ قنا.. منتدى شباب نجع حمادى يختتم فعالياته

اختتم منتدى شباب نجع حمادي، فعالياته التي امتدت على مدار ٣ أيام، بجلسة ختامية، حضرها محافظ قنا، وبحضور عدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد كبير من شباب وفتيات نجع حمادى.





أكد محافظ قنا، أن حضوره لفعاليات الجلسة الختامية للمنتدى يأتى فى إطار حرصه على التواصل مع الشباب وإيمانه بقدراتهم وأفكارهم البناء، مضيفًا بأنه جاء لهم ليستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن عدد من القضايا المحلية واعدا إياهم بدراسة مقترحاتهم ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.





أوضح النائب ماجد طوبيا- عضو مجلس النواب، بأن فكرة إقامة منتدى لشباب مدينة نجع حمادى مستوحاة من منتدى شباب العالم الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى ضرورة خلق قنوات اتصال مباشرة بين القيادات التنفيذية وبين الشباب والاستماع إلى أفكارهم لاسيما وأنهم يمثلون فئة كبيرة من الشعب المصرى.





وخلال المنتدى عرض الشباب، أفكارهم ومقترحاتهم فى قضايا التعليم والصحة والشباب والبنية التحتية والسياحة الداخلية والإعلام والثقافة وطرح الرؤى التي أعدتها لجان المنتدى المعنية خلال مناقشات اليومين الأول والثانى للمنتدى والتى رد عليها محافظ قنا وناقشها مع الشباب.



