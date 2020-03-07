ديانا حداد تكشف أسباب غيابها عن طرح الألبومات لمدة 4 سنوات

كشفت الفنانة ديانا حداد عن سبب عدم طرحها البومات منذ ٤ سنوات، واكتفائها بالسينجل وقالت في تصريحات ل"صدى البلد" ":الألبوم يحتاج إلى جهد كبير كى أقدم من خلاله أغاني ترضى أذواق الجمهور".

وتابعت ": ان الجمهور يركز على أغنية أو أغنيتين من الألبوم ويتجاهل الباقي، فيجب أن تكون جميع الأغاني قوية لكي تجذبهم، و الأغاني السينجل يمكنها الانتشار سريعا والحصول على حيز جيد، وتصويرها سهل أيضا.

ديانا طرحت مؤخرا اغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

صورتها "ديانا" بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.

وقد سجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به.