AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ديانا حداد تكشف أسباب غيابها عن طرح الألبومات لمدة 4 سنوات

السبت 07/مارس/2020 - 05:01 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
Advertisements
محمد نحلة

كشفت الفنانة ديانا حداد عن سبب عدم طرحها البومات منذ  ٤ سنوات، واكتفائها بالسينجل وقالت في تصريحات ل"صدى البلد" ":الألبوم يحتاج إلى جهد كبير كى أقدم من خلاله أغاني ترضى أذواق الجمهور".

 

 وتابعت ": ان الجمهور يركز على أغنية أو أغنيتين من الألبوم ويتجاهل الباقي، فيجب أن تكون جميع الأغاني قوية لكي تجذبهم، و الأغاني السينجل يمكنها الانتشار سريعا والحصول على حيز جيد، وتصويرها سهل أيضا.

 

ديانا طرحت مؤخرا اغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق"  من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

 

 صورتها "ديانا" بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.

 

 وقد سجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطيفة: اعتمدت على الجرأة والتجديد ومخاطبة جميع الأجيال في ألبومي الجديد

ماحد يحس بالعاشق أحدث أغاني ديانا حداد.. قريبًا

ديانا حداد تهدي أغنية جديدة لجمهورها في عيد الحب

أحمد المالكى لـ صدى البلد: أغنية عمرو دياب يا روقانك مكتوبة لحبيبتى

أسأل خلّي وينه.. ديانا حداد تثير الجدل على انستجرام بصورة جديدة.. شاهد

ديانا حداد في حوار لـ صدى البلد: معنديش مانع أغني مهرجانات.. ولا تهمني الألقاب

ترشيحاتنا

الزمالك يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي

بـ تاتو.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بينهم مصر ولبنان .. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول .. شاهد

صدى البلد يرصد مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو

نوع غير متوقع من الفواكه يعالج أمراض القلب ويحمي من السكري

الحصيلة 45 حالة.. اكتشاف 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 إطلالة لـ عبير صبرى

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تبهر جمهورها بأنوثتها

شاهد.. تركيا تضرب اليونان بأسلحة كميائية من أجل اللاجئين السوريين