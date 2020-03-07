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رياضة

اخبار الزمالك.. الأبيض يتأهل لنصف نهائي ابطال افريقيا.. اول رد فعل من مرتضى منصور

السبت 07/مارس/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالآتي: 


تأهل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك الي دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف، وهزم في الاياب بهدف وحيد.


هنأ  اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة الزمالك فريق الكرة الاول بعد تأهله الي دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف، وهزم في الاياب بهدف وحيد.

خرجت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من ملعب رادس من خلال حراسة مشددة للشرطة بعد التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

هنأ احمد عيد عبد الملك لاعب  الزمالك السابق فريق الكرة الاول بعد تأهله الي دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف، وهزم في الاياب بهدف وحيد.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالتأهل لنصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا .

أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتصالا هاتفيا، بالمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي رئيس بعثة الفريق الأبيض في تونس.
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