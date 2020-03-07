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تعليم

انطلاق مؤتمر دور المرأة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة غدًا

السبت 07/مارس/2020 - 02:10 ص
رئيس اكاديمية البحث
رئيس اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ممثلة فى اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم عن تنظيم المؤتمر القومى بعنوان دور المرأة العلمية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر  2020/2030 "محور التنمية الصحية" خلال الفترة 8-9 مارس 2020  بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتحت رعاية الدكتـور خالد عبد الغفار وزير البحث العلمى والتعليم العالى.


ويفتتح فعاليات المؤتمر كل من الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،  الدكتـورة نبية عبد المقصود رئيس المؤتمر ، حيث أن الحضور مجانى ومفتوح لجميع الحضور دون تسجيل ولكل الأعمار .


ويلقى فى هذا المؤتمر عدد 17 محاضرة عامة، وسوف يتناول المؤتمر جلسات عن  : 


- التوعية التغذوية للمرأة للحفاظ على صحة المرأة 


- دور الام فى حماية أبنائنا من مخاطر التعاطي والتدخين 


- اهمية ترسيخ صناعة الأمصال واللقاحات كمحور أساسي في الطب الوقائى 


- الذكاء الاصطناعى يدعم الطب الرقمى


- فقر الدم فى الاطفال من منع الانتشار للشفاء


- التقزم : التشخيص والعلاج


- هشاشة العظام فى الاطفال المبتسرين ( التشخيص والعلاج ) 


- الجديد فى علاج السكر فى الأطفال والمراهقين

 

- الاتجاهات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

 

- دور الطب التكميلى فى علاج السمنة 


- طرق الوقاية

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