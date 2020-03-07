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تعليم

غدا إعلان تفاصيل المنتدى العالمي للتعليم العالي

السبت 07/مارس/2020 - 08:10 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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نهلة الشربيني

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمنتدى العالمي للتعليم العالي، لإعلان انعقاد مؤتمر صحفي للوزير الدكتور خالد عبدالغفار، غدا الأحد، للكشف عن تفاصيل المنتدى في نسخته الثانية بعنوان "رؤية المستقبل.


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كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي، (رؤية المستقبل) - النسخة الثانية والذي سيعقد في الفترة من ٢ إلىّ ٤ إبريل ٢٠٢٠، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.


http://www.gfhsegypt.com/agenda/



وأوضحت الوزارة أنه للراغبين في التقديم لحضور المنتدى يمكنهم التسجيل عبر الرابط التالي:



http://bit.ly/2tn1wEE



وكان قد انطلقت فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرت الفعاليات من 4 إلى 6 أبريل بالعاصمة الإدارية.

 


وبلغ عدد المشاركين 2000 من كبار المسئولين، و300 شخصية أجنبية من 55 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث ناقش منتدى التعليم العالي تحقيق الجودة في التعليم العالي، كما تناول سبل الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، وتعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

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شارك في المنتدى العالمي للتعليم العالي ضمن الحضور.. عبر هذا الرابط

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