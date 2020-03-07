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رياضة

اليوم .. الأهلي يتحدي قوة صن داونز في مواجهة «منتصف النهار»

السبت 07/مارس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حين تشير عقارب الساعة نحو الثالثة من عصر اليوم، تتجه قلوب وعقول مشجعي أبناء الرداء الأحمر صوب ملعب لوفتوس فيرسفيلد الواقع في مدينة بريتوريا لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يحل ضيفًا ثقيلًا على صن داونز في إياب دور الـــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة، ورغم هذا الفوز، لكن إدارة القلعة الحمراء لم ترتكن إليه كثيرًا ودرست جميع الأمور جيداص وقررت السفر مبكرًا في اليوم التالي الي بريتوريا لتعويد اللاعبين على اللعب في أجواء الحرارة والرطوبة وقت الظهر أيضًا.

ودخل الفريق في معسكر مغلق ببريتوريا لمدة 6 أيام إستعدادًا لموقعة اليوم التي تحمل ذكريات سيئة حيث مني الفريق في ذهاب ذات الدور خلال النسخة الماضية بأعنف خسارة في تاريخه القاري بخماسية نظيفه من نفس الفريق وفي الملعب الذي إعيد إفتتاحة في عام 2008 لإستضافة كأس العالم للقارات 2009 وكأس العالم ( مونديال 1020) بسعه 51 ألف متفرج.

التاريخ ينحاز للأحمر

ينحاز التاريخ لبطل مصر في كل شئ ، فقد تم تأسيس الأهلي عام 1907 وله رصيد مرعب من البطولات المحلية بجانب رصيده القاري حيث حصد لقب دوري أبطال أفريقيا 8 مرات بينما لم يحصد منافسة اللقب سوى مرة وحيدة عام 2016 على حساب الزمالك.

التقى الفريقان 6 مرات فاز الأهلي في 3 وتعادلا في مباراتين وحقق صن داونز الفوز الكبير بخماسية نظيفة .
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