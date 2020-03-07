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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بكورونا

السبت 07/مارس/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أوردته وكالة "يونهاب" الرسمية في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي سياق متصل أعلنت كل من الإمارات وإسرائيل ارتفاع الإصابات المؤكدة بالفيروس لديهما. 

كما أعلن وزير الصحة الكوستاريكي دانييل سالاس، اليوم تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقد تم تسجيل حالات جديدة بكورونا في إيران والعراق وروسيا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

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