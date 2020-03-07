تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

مع انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، والمخاوف والتحذيرات المنتشرة بشأن قدومه إلى مصر، لجأ البعض إلى حيل غريبة للاستفادة من هذا الفيروس القاتل اقتصاديًا، مثل «عم رجب».

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا لكمامات مصنوعة من أقمشة «النايلون»، وهي أول فكرة اقتصادية لجأ إليها ترزي مصري بسيط، بتصنيع 1000 كمامة في مواجهة المرض.

يقول ناشر الصور: "داخل على ترزي قديم أعمل رفة للبنطلون لقيتهم بيخيطوا كمامات، ذُهلت، ولما سألتهم مين طلبها منهم.. قالولي دكتور صيدلاني طالب تفصيل 1000 كمامة!".

وبحسب رواية عم رجب الترزي وعامليه فإن الصيدلاني طلب منهم تصنيع هذا العدد من الكمامات لبيعها لطلبة المدارس وتوزيعها على الصيدليات بالجملة، ولعدم الوعي بخطورة المرض والجهل بالفيرس الفتاك، لجأ العاملون في المحل لتصنيعها لكسب "لقمة عيش".

ويضيف ناشر الصور التي لاقت سخرية كبيرة وأسى من رواد مواقع التواصل الاجتماعية بأنه حذرهم من عدم تصنيعها وعدم الاشتراك في هذه الجريمة، "ده دكتور ماعندوش ضمير، واللي بتعملوه ده غش وحرام، وهيجيب المرض لأطفال كتير".

وبالفعل يظهر في الصور طفل وقد وضعت على وجه الكمامة التي تم تفصيلها بدقة لتجربتها، وقد سخر الكثيرون من أن حتى اليد التي تمسك بالكمامات لتصويرها لم تكن نظيفة أو معقمة، وقد حذر الكثيرون من أن الأقمشة بيئة قوية لنمو وتراكم الجراثيم والفيروسات.