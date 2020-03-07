تعرف على نتائج وتاريخ مواجهات الأهلي مع صن داونز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي بفريق صن داونز:





– تحمل مواجهة الفريقين اليوم الرقم ثمانية على مدى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن التقى الأهلي فريق صن داونز في سبع مباريات سابقة، جميعها في دوري أبطال إفريقيا.





تمكن الأهلي من تحقيق أربعة انتصارات، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل، وفاز صن داونز في مباراة واحدة.





– سجل لاعبو الأهلي في شباك صن داونز ١١ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف، وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الحالي، صاحب أول أهداف الأهلي في مرمى صن داونز، فيما كان علي معلول لاعب الفريق الحالي صاحب آخر الأهداف.





– خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وصن داونز برصيد ثلاثة أهداف، بعدما سجل «هاتريك» في إياب نهائي دوري الأبطال نسخة ٢٠٠١.





– المباراة الأولى بين الفريقين، كانت في جنوب إفريقيا في ذهاب نهائي دوري الأبطال نسخة 2001، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، وكان سيد عبدالحفيظ، صاحب هدف التعادل للأهلي، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها خالد بيبو «هاتريك».





– التقى الفريقان مجددًا في نسخة البطولة عام 2007، وتحديدًا في الدور ثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، سجل للأهلي كل من: محمد بركات، وأمادو فلافيو، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر، عن طريق شادي محمد، ومحمد أبوتريكة.





– النسخة الماضية من دوري الأبطال شهدت مواجهة الفريقين لحساب الدور ربع النهائي، انتهت مباراة الذهاب بفوزٍ لصن داونز، هو الأول له على حساب الأهلي بنتيجة 5-0، وعاد الأهلي في الإياب بتحقيق الفوز بهدف دون رد، وهو الفوز الذي لم يكن كافيًا لمرور الأهلي إلى نصف النهائي.





– التقى الفريقان مجددًا في النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، في إطار الدور ربع النهائي، حقق الأهلي الفوز بهدفين دون رد، سجلهما علي معلول في مواجهة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين نهاية شهر فبراير الماضي على استاد القاهرة، ويلتقي الفريقان، اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي في مباراة العودة.



