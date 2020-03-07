نجدة القاهرة تستجيب لالتماس سيدة مسنة ومساعدتها لصرف معاشها

فى لفتة إنسانية ، استجابت شرطة نجدة القاهرة لالتماس سيدة مُسنة وقاموا بمساعدتها لصرف معاشها وإعادتها لمسكنها بمدينة نصر.





ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من (إحدى السيدات "مُسنة" - مقيمة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لطلب المساعدة فى صرف المعاش الخاص بها من أحد مكاتب البريد بالقاهرة ، نظرًا لعدم قدرتها الحركة.







على الفور توجهت قوة من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتم مساعدتها ونقلها إلى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.





ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.





جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.