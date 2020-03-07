بعد تخصيصه لاستقبال المشتبه في إصابتهم بـ كورونا.. تعرف على إمكانيات مستشفى سوهاج التعليمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تخصيص مستشفى سوهاج التعليمي، لاستقبال حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للتسهيل على أبناء محافظة سوهاج وسرعة الكشف، كباقي محافظات الجمهورية.





وأكد مستشفى سوهاج التعليمي جاهزيته لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وخصصت المستشفى قسما للعزل يضم 28 سريرا، وتم تدريب الأطقم الطبية بشكل كامل على التعامل مع الحالات في حال ورودها.





وأوضح مصدر من داخل المستشفى التعليمي أن المستشفى خصص قسما للعزل يضم 14 غرفة، كل غرفة بها 2 سرير، وتم تدريب الأطقم الطبية بشكل كامل من أطباء وتمريض وموظفين ومدخلي بيانات للتعامل مع أي حالة ترد للمستشفى.





وأفاد المصدر بأنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة مرتبطة بوزارة الصحة، وتتعامل مع أي بلاغات ترد للمستشفى، ويتم حجز الحالات بقسم العزل، ومن تثبت إصابته يتم إرساله إلى مستشفى النجيلة.





وأكد أن مستشفى سوهاج لا يوجد به أي حالات اشتباه حتى الآن، ولم يستقبل المستشفى التعليمي أي بلاغات خلال الفترة الماضية.





وأشار المصدر إلى أن قسم العزل بالمستشفى، جاهز للتعامل مع أي حالة، كما تم تشكيل غرفة رصد للمستلزمات الطبية، تهدف إلى متابعة أي نقص في المستلزمات الطبية، ومدى كفايتها.





من جانبها، أعلنت مديرية الصحة أنها لم تسجل أي إصابات أو وجود حالات مشتبه فيها، داخل المحافظة، وأكدت استمرار الدورات التدريبية في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات لتوعية الأطقم الطبية بفيروس كورونا، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة.