AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في 10 دقائق .. طريقة عمل كفتة داوود باشا

السبت 07/مارس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري

تعد كفتة داود باشا ، هي احدي الاكلات المصرية التي تقدم بالمطاعم، ولذلك تعرفي علي طريقة عمل كفتة داوود باشا.


أولًا المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة صغيرة الحجم
3 فصوص ثوم مهروسين
ملح
فلفل أسود
بهارات
جوزة الطيب
ربع كوب من الدقيق
زيت للقلى
عصير طماطم
بصل مفروم
سمنة


ثانيًا طريقة تحضير كفتة داوود باشا
1-قومى بفرم البصلة والثوم وضعيهم على اللحمة المفرومة.
2-ضيفى الملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب ويمكنك إضافة الثوم والبصل البودرة حسب رغبتك، وامزجيهم باللحمة جيدًا.
3-قومى بتقسيم اللحمة إلى كور صغيرة، وضعيها فى صينية فى الثلاجة واتركيها لمدة ساعة.
4-قومى برش الدقيق على كرات اللحم، وفى نفس الوقت قومى بتسخين الزيت على درجة حرارة عالية.

5-قومى بقلى كرات اللحم فى الزيت، حتى يتغير لونها بشكل بسيط.
6-صفى كرات الكفتة جيدًا حتى تكون خالية من الزيت.
7-لتحضير الصلصة، قومى بإحضار وعاء وضعى فيه ملعقة من السمنة وضعى عليها البصل المفروم وفص ثوم مهروس وانتظرى حتى ياخذا اللون الذهبى الفاتح، ثم قومى بوضع عصير الطماطم.
8-انتظرى حتى تقترب الصلصة من النضج، وضيفى لها كرات الكفتة مع الملح والفلفل الأسود.
9-يمكنك إضافة مكعبات البطاطس لتعطيكى طعم مختلف ومذاق مميز، وفى هذه الحالة يجب وضعها قبل كرات الكفتة بـ 10 دقائق، ثم تضعين كرات الكفتة وتنتظرين حتى تنضج جيدًا فى الصلصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه النهاردة ..فتة كفتة الدجاج

طريقة عمل كفتة داوود باشا

تعاني من النحافة ؟ .. تناول تلك الوجبة لمدة 3 شهور فقط

طريقة عمل كفتة داوود باشا بالموتزاريلا

حضري كل ما هو جديد لأسرتك كفتة الدجاج بالصلصة

كفتة بالطحينة.. 3 وصفات متنوعة لتحضيرها فى المنزل

ترشيحاتنا

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

في عيد ميلاد حنان ترك.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها وعدد زيجاتها

رغم الإعلان عن 12 حالة كورونا بالاقصر.. شاهد | وصول 213 فوجا سياحيا فرنسيا

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام شرط لصحة الصلاة؟.. الإفتاء ترد

متقربليش.. حقيقة إصابة لطيفة بفيروس كورونا

رامي صبري يتوقع: عودة أصالة وطارق العريان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات إم جي mg في مصر بعد آخر تخفيض .. صور

هل يشبه جده؟ أول ظهور لحفيد فريد شوقى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بـ الشابوه.. كارول سماحة تتألق مع صديقتها في مصر