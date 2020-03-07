في 10 دقائق .. طريقة عمل كفتة داوود باشا

تعد كفتة داود باشا ، هي احدي الاكلات المصرية التي تقدم بالمطاعم، ولذلك تعرفي علي طريقة عمل كفتة داوود باشا.
أولًا المكونات:
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة صغيرة الحجم
3 فصوص ثوم مهروسين
ملح
فلفل أسود
بهارات
جوزة الطيب
ربع كوب من الدقيق
زيت للقلى
عصير طماطم
بصل مفروم
سمنة
ثانيًا طريقة تحضير كفتة داوود باشا
1-قومى بفرم البصلة والثوم وضعيهم على اللحمة المفرومة.
2-ضيفى الملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب ويمكنك إضافة الثوم والبصل البودرة حسب رغبتك، وامزجيهم باللحمة جيدًا.
3-قومى بتقسيم اللحمة إلى كور صغيرة، وضعيها فى صينية فى الثلاجة واتركيها لمدة ساعة.
4-قومى برش الدقيق على كرات اللحم، وفى نفس الوقت قومى بتسخين الزيت على درجة حرارة عالية.
5-قومى بقلى كرات اللحم فى الزيت، حتى يتغير لونها بشكل بسيط.
6-صفى كرات الكفتة جيدًا حتى تكون خالية من الزيت.
7-لتحضير الصلصة، قومى بإحضار وعاء وضعى فيه ملعقة من السمنة وضعى عليها البصل المفروم وفص ثوم مهروس وانتظرى حتى ياخذا اللون الذهبى الفاتح، ثم قومى بوضع عصير الطماطم.
8-انتظرى حتى تقترب الصلصة من النضج، وضيفى لها كرات الكفتة مع الملح والفلفل الأسود.
9-يمكنك إضافة مكعبات البطاطس لتعطيكى طعم مختلف ومذاق مميز، وفى هذه الحالة يجب وضعها قبل كرات الكفتة بـ 10 دقائق، ثم تضعين كرات الكفتة وتنتظرين حتى تنضج جيدًا فى الصلصة.