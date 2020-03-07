في 10 دقائق .. طريقة عمل كفتة داوود باشا

تعد كفتة داود باشا ، هي احدي الاكلات المصرية التي تقدم بالمطاعم، ولذلك تعرفي علي طريقة عمل كفتة داوود باشا.



أولًا المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة صغيرة الحجم

3 فصوص ثوم مهروسين

ملح

فلفل أسود

بهارات

جوزة الطيب

ربع كوب من الدقيق

زيت للقلى

عصير طماطم

بصل مفروم

سمنة



ثانيًا طريقة تحضير كفتة داوود باشا

1-قومى بفرم البصلة والثوم وضعيهم على اللحمة المفرومة.

2-ضيفى الملح والفلفل الأسود والبهارات وجوزة الطيب ويمكنك إضافة الثوم والبصل البودرة حسب رغبتك، وامزجيهم باللحمة جيدًا.

3-قومى بتقسيم اللحمة إلى كور صغيرة، وضعيها فى صينية فى الثلاجة واتركيها لمدة ساعة.

4-قومى برش الدقيق على كرات اللحم، وفى نفس الوقت قومى بتسخين الزيت على درجة حرارة عالية.



5-قومى بقلى كرات اللحم فى الزيت، حتى يتغير لونها بشكل بسيط.

6-صفى كرات الكفتة جيدًا حتى تكون خالية من الزيت.

7-لتحضير الصلصة، قومى بإحضار وعاء وضعى فيه ملعقة من السمنة وضعى عليها البصل المفروم وفص ثوم مهروس وانتظرى حتى ياخذا اللون الذهبى الفاتح، ثم قومى بوضع عصير الطماطم.

8-انتظرى حتى تقترب الصلصة من النضج، وضيفى لها كرات الكفتة مع الملح والفلفل الأسود.

9-يمكنك إضافة مكعبات البطاطس لتعطيكى طعم مختلف ومذاق مميز، وفى هذه الحالة يجب وضعها قبل كرات الكفتة بـ 10 دقائق، ثم تضعين كرات الكفتة وتنتظرين حتى تنضج جيدًا فى الصلصة.



