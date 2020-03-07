60 دقيقة | الاهلي متحفظ دفاعيا وصن داونز يعتمد على الكرة الطويلة

إنتهت أول 60 دقيقة بين فريقي الاهلي وصن داونز بالتعادل بهدف لكل منهما ، من عمر الشوط الثاني، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 21 عن طريق ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .



وادرك صن داونز هدف التعادل فى الدقيقة 26 عن طريق جاستون سيرينو من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .





وبدأ الاهلي متحفظا دفاعيا من بداية الشوط الثاني لغلق كافة المساحات التي يمتاز بها فريق صن داونز.





وجاءت فرصة لصن داونز بعد كرة طويلة خلف دفاعات الاهلي تصل عند مبواي يسددها قوية تخرج أعلى مرمى الشناوي الى خارج الملعب فى الدقيقة "51".





ودخل جهاز الطبي لنادي الاهلي ارض الملعب لمعالجة جيرالدو فى الدقيقة "52".





واجري فايلر اولي تغييراته بدخول حسين الشحات بدلا من جيرالدو فى الدقيقة "55".



