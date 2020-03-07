حميات الإسكندرية: لم تسجل المستشفى أي إصابات إيجابية بفيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة أمل البرنس، مدير مستشفى حميات الإسكندرية ، إن كافة الإجرءات الوقائية تسير وفق خطط محددة لافتة إلى إنه بمجرد دخول أى حالة مشتبه بها بفيروس كورونا يتم تخصيص العزل فى الإستقبال ..





وأضافت مدير مستشفى حميات الإسكندرية ، خلال لقاء خاص عبر فضائية اكسترا نيوز، لوجود طاقم طبى متخصص للكشف عن الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا .





ولفتت الدكتورة أمل البرنس، إلى ان الفريق الطبى بمجرد الكشف على الحالات المشتبه بها يتم أخذ العينات وأشعة على الصدر ومن ثم عزله ويتلقى العلاج المناسب لحالته انتظارا لخروج نتيجة التحليل .





وأشارت ، إنه فى حالة خروج العينة سلبية من الشخص المشتبه بفيروس كورونا يتم نقله لعنبر طبى عادى مع الإستمرار مع تناول العلاج المناسبه لحالته الطبيعية.





وتابعت ، بأن حميات الإسكندرية لم تسجل أى حالات إصابات بفيروس كورونا مؤكدة أن كافة التحاليل التى أجريت على المشتبه بهم بفيروس كورونا كانت سلبية .



