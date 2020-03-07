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تكنولوجيا

ساعة ذكية جديدة تعمل بالحبر الإلكتروني.. تعرف عليها

السبت 07/مارس/2020 - 06:29 م
ساعة بالحبر الالكتروني
ساعة بالحبر الالكتروني
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قسم التكنولوجيا

كشفت شركة SQFMI عن ساعتها الذكية الجديدة التى تحمل إسم ووتشي، مع تقنية جديدة بسعر منافس حيث تعمل شاشتها بالحبر الإلكتروني، مقابل سعر إستثنائى بقيمة 55 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 850 جنيهًا مصريًا.

وتأتى ميزة الحبر الإلكترونى فى توفير طاقة اليساعة لأقصى وقت ممكن للإستخدام، نظرا لأن الساعات الذكية تستنزف الطاقة بإستمرار من أجل عرض الوقت المستمر وتسجيل البيانات الحيوية.

ولا تستهلك ساعة ووتشي أى طاقة إلا عند تغيير محتوى الشاشة، و تبلغ دقة الشاشة العاملة بالحبر الإلكتروني 200× 200 بيكسل، كما تعتمد على وحدة DS3231 RTC لإظهار الوقت الحالي بصورة صحيحة.

وجهزت شركة SQFMI ساعتها ووتشي بتجهيزات تقنية على مستشعر التسارع من نوع BMA423، مما يتيح إمكانية تتبع الأنشطة البدنية وخاصة عدد الخطوات.

وتأتي الساعة الذكية بتقنيتي واي فاي، و بلوتوث منخفضة الطاقة، بالإضافة لمحرك الاهتزاز وأربعة أزرار للتحكم فى الساعة تمامًا.

ومن ناحية البطارية فهى تعمل لمدة أسبوعين، كما أن الساعة تعمل بالإيماءات.

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