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رياضة

معلول بعد تأهل الأهلي: ولا يهمنا الوداد ولا النجم الساحلي

السبت 07/مارس/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعرب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتأهل على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي للدور ربع النهائي بـ دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي (1-1) مع مضيفه صن داونز، اليوم السبت، ليحجز تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال، مستفيدا من فوزه ذهابا (2-0) في ستاد القاهرة.

وقال معلول في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "وعدنا جمهورنا بالتأهل والثأر من صن داونز وهو ما تحقق في النهاية، شكرا للجماهير والإدارة واللاعبين".

وأضاف: "أمامنا خطوتان للتتويج باللقب القاري، وأتمنى أن نحقق لقب دوري الأبطال بعد غياب طويل".

وعن المنافس المفضل في دور الأربعة لدوري الأبطال، قال معلول:" لا يهمنا من سنواجه الوداد المغربي أم النجم الساحلي التونسي.. هدفنا الرئيسي التأهل للدور النهائي ثم التتويج باللقب".

وأكد النجم التونسي أن زوجته توقعت له أن يسجل هدفين في مباراة الذهاب بدور الثمانية.
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