عمر كمال مغني عود البطل يظهر بسيارة مرسيدس جديدة.. تعرف على سعرها ومواصفاتها..صور

شهدت منصات التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية إنتشار أحدث صورة لمطرب المهرجانات عمر كمال مع سيارته الجديدة، بعد مرور وقت ليس بالكثير عن طرحه أحدث أغانيه "عود البطل" بالمشاركة مع زميله حسن شاكوش.



ظهر عمر كمال من داخل أحد معارض السيارات بجوار سيارته الجديدة وهى مرسيدس C180 موديل 2020 باللون الأسود، لتنهال عليه التعليقات من متباعيه لتهنئته على السيارة الجديدة.

تأتى مرسيدس C180 موديل 2020 بدفع خلفى بمحرك 4 سلندر سعة 1495 سي سي وقوه 156 حصان، مع عزم دوران 250 نيوتن، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وتستطيع السيارة التسارع إلى 100كم في 8.3 ثانية فقط، بينما تبلغ أقصى سرعة لها 225 كم/ساعة، كما تستهلك السيارة 6.1 لتر لكل 100 كم/ ساعة.









ويبدأ سعر مرسيدس C180 موديل 2020 من 830 ألف جنيه مصري حتى مليون جنيه حسب فئاتها المختلفة، والتى تحتوى على فتحة سقف ومقاعد كهربائية، مع فرش جلد فاخر، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، كما توفر زر تشغيل و ايقاف للمحرك، وبها عجلات رياضية بقياس 17 بوصة، بالإضافة لمساحة شنطة التخزين الداخلية 460 لتر، وتحتوى على خاصية الركن الذكي وبمخرج توصيل USB، بالإضافة لنظام تشغيل داخلى متطور جدًا.









يذكر أن بعد النجاح الساحق لأغنية بنت الجيران على اليوتيوب أصبح عمر من أشهر مطربى المهرجانات فى الفترة الماضية، كما جنت أغنية بنت الجيران أرباحًا تجاوزت الـ 4 ملايين جنيه.