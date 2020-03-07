مهاجم زاناكو الزامبي لـ صدى البلد: سنكرر ريمونتادا ليفربول على برشلونة أمام بيراميدز

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يذكر أن نادي زاناكو قد خسر مباراة الذهاب في دور ربع النهائي، لبطولة كأس الكونفدرالية، أمام نادي بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في العاصمة الزامبية لوساكا.





وقال موسوسو في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" لدينا ثقة في أنفسنا، جميع اللاعبين لديهم ثقة في تخطي عقبة بيراميدز، خسرنا مباراة الذهاب بسبب بعض الأخطاء الدفاعية، ولأننا ارتكبنا بعض الأخطاء ولم نلتزم بطريقة اللعب."





وأضاف موسوسو:" العودة ممكنة، سنكرر ريمونتادا ليفربول على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ليفربول فعلها فلماذا لا نفعلها نحن أمام بيراميدز."





يذكر أن ليفربول سجل ريمونتادا تاريخية العام الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على برشلونة الإسباني إيابًا برباعية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا 3-0.





ويستضيف نادي بيراميدز، غدًا نظيره زاناكو الزامبي في إياب دور ربع النهائ ي، لبطولة كأس الكونفدرالية.

كد تشيتايا موسوسو، مهاجم نادي زاناكو الزامبي، أن فريقه قادر على تخطي عقبة بيراميدز، وتحقيق ريمونتادا تاريخية في كأس الكونفدرالية.