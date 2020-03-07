AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مهاجم زاناكو الزامبي لـ صدى البلد: سنكرر ريمونتادا ليفربول على برشلونة أمام بيراميدز

السبت 07/مارس/2020 - 07:54 م
ليفربول وبرشلونة
ليفربول وبرشلونة
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد تشيتايا موسوسو، مهاجم نادي زاناكو الزامبي، أن فريقه قادر على تخطي عقبة بيراميدز، وتحقيق ريمونتادا تاريخية في كأس الكونفدرالية.

يذكر أن نادي زاناكو قد خسر مباراة الذهاب في دور ربع النهائي، لبطولة كأس الكونفدرالية، أمام نادي بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في العاصمة الزامبية لوساكا.

وقال موسوسو في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" لدينا ثقة في أنفسنا، جميع اللاعبين لديهم ثقة في تخطي عقبة بيراميدز، خسرنا مباراة الذهاب بسبب بعض الأخطاء الدفاعية، ولأننا ارتكبنا بعض الأخطاء ولم نلتزم بطريقة اللعب."

وأضاف موسوسو:" العودة ممكنة، سنكرر ريمونتادا ليفربول على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ليفربول فعلها فلماذا لا نفعلها نحن أمام بيراميدز."

يذكر أن ليفربول سجل ريمونتادا تاريخية العام الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على برشلونة الإسباني إيابًا برباعية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا 3-0.

ويستضيف نادي بيراميدز، غدًا نظيره زاناكو الزامبي في إياب دور ربع النهائي، لبطولة كأس الكونفدرالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اِعرف الفرق المتوقع مواجهتها لـ بيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية

مواجهات نارية.. تعرف على الفرق المتوقع مواجهتها لـ المصري في ربع نهائي الكونفدرالية

قرعة كأس الكونفدرالية.. بيراميدز يواجه نادي زاناكو الزامبي في دور الـ8

مهاجم زاناكو لـ صدى البلد: لا نعرف بيراميدز.. ولا نخاف منهم

"كاف" يعلن موعد ذهاب بيراميدز وزاناكو الزامبي

تعرف على الترتيبات الإعلامية والتنظيمية لمباراة بيراميدز وزاناكو

ترشيحاتنا

للمسافرين إلى الخارج.. الصحة توفر تحليل pcr للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا

أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز على بورنموث

متقربليش.. حقيقة إصابة لطيفة بفيروس كورونا

شاهد.. أول رد فعل من أحمد عيد عبدالملك بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

وائل جمعة يكشف رأيه في باكاري جاساما.. وموقفه من قرار فايلر إيقاف كهربا

مش لاعيبة كورة.. السولية يتصدر تويتر بعد إهداره هدف الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بعد ظهورها شبه عارية .. توبا بويوكستون تثير الجدل بصور مع حبيبها .. شاهد

على صخرة الفيل.. رايا أبي راشد بإطلالة تبهر متابعيها على الانستجرام