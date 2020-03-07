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رياضة

شوقي غريب يكشف موعد الإعلان عن قائمة المنتخب الأوليمبي

السبت 07/مارس/2020 - 07:57 م
شوقى غريب والمنتخب
شوقى غريب والمنتخب الأوليمبي
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يسرى غازى
كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين المقرر إنضمامهم إلى صفوف أوليمبي الفراعنة فى معسكر شهر مارس الجارى إستعدادا للمشاركة فى الدورة الودية بالإمارات.

كان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن عن اتفاقه علي خوض مباراتين وديتين للمنتخب الأوليمبي البرازيلي بكامل نجومه أمام منتخبي مصر والسعودية العربية أو كوريا الجنوبية في دولة الإمارات خلال يومى 23 و29 مارس الجارى فى فترة التوقف الدولي مارس المقبل .

قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": سوف يتم الإعلان عن قائمة لاعبى المنتخب الأوليمبي عقب الإنتهاء من الجولة الـ 19 فى الدورى الممتاز ومتابعة العناصر المتميزة على أن تغادر بعثة أوليمبي الفراعنة الى الإمارات والمشاركة فى مباراة ودية أمام منتخب الأرجنتين.

لفت إلى أن المنتخب الأوليمبي سوف يخوض مباراتين وديتين نهاية شهر مارس الجاري إحداها أمام الارجنتين وتلقينا عروضا لمواجهة أحد منتخبات كرواتيا والبرازيل واليابان وكوريا.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يشارك فى نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها على مدار شهرى يوليو وأغسطس القادم بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى نهاية العام الماضى.


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