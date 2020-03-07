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منوعات

شاهد.. كيف قضى رونالدينيو ليلته في السجن بعد القبض عليه

السبت 07/مارس/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أمضى أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو الليلة في زنزانة تابعة للشرطة بسبب استخدامه لجواز سفر من .باراجواي مزور، حيث تم إحالته إلى النيابة للتحقيق معه.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، يقال ان نجم برشلونة وميلان السابق بعد استجواب دام ثماني ساعات يوم الخميس الماضي،  أنه لن يواجه محاكمة بسبب دخوله البلاد بجواز سفر مزور من باراجواي يظهر أنه مواطن متجنس.



ولكن امل رونالدينيو  في أن يصبح رجلا حرا ويعود إلى وطنه تبدد الليلة الماضية بعد رفض رؤساء الادعاء قرارًا الافراج عنه ، إلا اعترافه بالذنب وتزوير صفته في جواز سفره الخاص، حيث اعتقلته الشرطة رسميًا هو وشقيقه روبرتو في فندق شيراتون في العاصمة أسونسيون. ويأتي ذلك عندما ظهرت صورة له وهو يلتقط صورة شخصية له مع موظفين من النيابة العامة المعنية بالقضية.


واوضحت الصحيفة البريطانية أن نجم برشلونة وشقيقه امضيا الليل كاملة في زنزانة تابعة للشرطة، حيث يواجهان الآن اتهاما اخر من المتوقع أن يجرى التحقيق فيه اليوم.



فيما تم نقلهما إلى المحكمة اليوم ويديهما موضوعتان في الأصفاد بعد الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي بعد قضاء الليلة في زنزانة الشرطة، حيث سمحت قوات الامن لـ رونالدينيو  بتغطية أصفاده بقميص ذات لون وردي.

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