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رياضة

مصرية - مغربية.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 11:11 م
دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
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عمرو أبوبكر
اكتمل المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، بعد حسم المقاعد الأربعة للفرق المتأهلة لدور نصف النهائي.

وتأهلت فرق الأهلي والزمالك والرجاء البيضاوي والوداد المغربي لدور نصف النهائي من البطولة القارية.

تأهل الأهلي لدور قبل النهائي من البطولة القارية بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، في حين صعد الزمالك بالفوز على الترجي 3-2 في مجموع المباراتين.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ..

-الأهلي والوداد المغربي

الذهاب في المغرب أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل.
الإياب في القاهرة أحد يومي 8 أو 9 مايو المقبل.

- الزمالك والرجاء المغربي

الذهاب في المغرب أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل.
الإياب في القاهرة أحد يومي 8 أو 9 مايو المقبل.
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