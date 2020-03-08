تحت رعاية المحافظ والنائب محمد أبو العينين.. الجيزة تنظم حفل زفاف جماعي لـ 30 عروسا

أقيم مساء اليوم بحديقة الأورمان بمحافظة الجيزة، حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته المحافظة، لـ 30 عريسا وعروسة من أبناء محافظة الجيزة، تحت رعاية وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن.





وشهدت الاحتفالية إقبالا كبيرا من الأسر من محافظة الجيزة، لحضور حفل الزفاف الذي نظمته المحافظة في إطار احتفالاتها بالعيد القومي 101، والذي أقيم بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الجيزة.





وأعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحفل الزفاف الجماعي الذي نظمته المحافظة، مؤكدا على الدور الكبير لجمعيات المجتمع المدني في خدمة وتنمية محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن تلك الاحتفالية تم تنظيمها للاحتفال بـ 30 عريسا وعروسة تم تجهيزهم، بجانب تقديم الدعم لـ 20 آخرين من أبناء المحافظة.





وشدد محافظ الجيزة على أن تلك الاحتفالية تدل على مدى التلاحم والتكاتف المجتمعي بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوب الشباب من أبناء المحافظة، معربا على تمنيه بدوام السعادة والتوفيق لأبناء المحافظة.





وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحفل الذي تنظمه المحافظة بمثابة هدية بسيطة من محافظة الجيزة للشباب في إطار التوجه العام من قبل القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب.





من جانبه، أعرب النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بحفل الزفاف الجماعي لأبناء محافظة الجيزة، مؤكدا على الدور الكبير الذي تبذله مؤسسة أبو العينين الخيرية في دعم الشباب من أبناء محافظة الجيزة، بجانب دورها المجتمعي في مجالات التعليم والصحة والتوعية المجتمعية، والعمل الخيري للارتقاء بالمجتمع.





وأوضح أبو العينين أن المشاركة الواسعة من جمعية أبو العينين الخيرية في تلك الاحتفالية تعكس مدى اهتمام مؤسسة أبو العينين الخيرية بالشباب، معبرا عن سعادته بوجود عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والذين شملهم هذا الحفل، وكانوا من بين الـ 30 عريسا وعروسة الذين احتفلت بهم محافظة الجيزة، مؤكدا أن الدور الكبير الذي تبذله مؤسسة أبو العينين الخيرية لا يتوقف عند حد محافظة الجيزة وحدها لكنه يمتد ليصل لجميع محافظات الجمهورية.