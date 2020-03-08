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الوزراء: الحكومة المصرية على الورق الأفضل في العالم.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 03:41 ص
هاني محمود
هاني محمود
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن القانون يعطي فرصة لأصحاب الكفاءة من العاملين بالجهاز الإداري، وحوافز إضافية من خلال التقرير السنوي، مشيرا إلى أن مصر على الورق أفضل حكومة في العالم.


وأضاف هاني محمود خلال حواره في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن الإصلاح الإدارى فتح الأبواب أمام المعاش المبكر للموظفين وهذا ليس شيئا جديدا، وهو قانون متواجد منذ 4 سنوات، وعلي مدار هذه السنوات 13 ألف موظف خرجوا بالفعل معاش مبكر.


وأوضح هاني محمود ، أن الموظف الذى يقدم على المعاش المبكر يأخذ ترقية، بالإضافة إلى 5 سنوات إضافية في المعاش كنوع من أنواع التشجيع، وهذا القرار اختيارى وليس اجباريا.


وتابع هاني محمود ، أن من الأشياء المهمة التي حدثت علي مدار الأربع سنوات الماضية هو إقامة بنية تحتية تكنولوجية تحتوي علي قواعد البيانات.

واستطرد هاني محمود، أن قواعد البيانات تفيد في استخراج البيانات التي تساعد في اتخاذ القرارات الخاصة بالأفراد والمؤسسات.
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