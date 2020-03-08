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غادة عبد الرازق .. 10 صور من الذكريات تشعل السوشيال ميديا

الأحد 08/مارس/2020 - 01:55 ص
غادة عبد الرازق ...10
غادة عبد الرازق ...10 صور من الذكريات تشعل السوشيال ميديا
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق 10 صور لها من الذكريات على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت عليهم قائلة "من الذكريات بس عجبوني أوى " ومنهم صورة تجمعها بالراقصة دينا ،وغيرها من الفنانين .


وتعتبر غادة عبد الرازق من أبرز النجمات اللاتى يثرن الجدل فى الكثير من الأحيان حول إطلالاتها، فتعتمد فى الأغلب على الملابس الجريئة والمثيرة التى تلفت الأنظار حولها.

 
تتمتع غادة عبد الرازق بذوق رفيع، فهى تحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة وتقوم باختيار القطع التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي رغم تخطيها حاجز الخمسين.

كما تحرص دائما على التنوع بين الإطلالات سواء الكاجوال أو الكلاسيك، ولا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء.


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