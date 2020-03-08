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أخبار العالم

عضو كبار العلماء بـ السعودية: كورونا يهزم جيوشًا جرارة.. إلزموا الأذكار وتجنبوا الشائعات والتجمعات

الأحد 08/مارس/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد إن الحكمة الإلهية من انتشار الأمراض والأوبئة هو إظهار وتبيان ضعف الخلق، وعجزهم عن حماية أنفسهم من دون إرادته.

وبحسب صحيفة "سبق"، أضاف المُطلق أن البشر رغم امتلاكهم الجيوش الجرارة والأموال الكثيرة ينهزمون أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة.

ودعا إلى أهمية المحافظة على الأدعية والأذكار للوقاية من الأمراض والأوبئة، قائلا: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فقالها حين يمسي 3 مرات؛ لم تُفاجئه فاجئة بلاء حتى يصبح"، وإن قالها 3 مرات حين يصبح لم تفاجئه فاجئة بلاء حتى يمسي"، وكذلك قوله : من قال: "أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق"، لم يضره شيء، والحرص على الدعاء: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ".

كما دعا المطلق إلى تجنب الناس الذهاب إلى التجمعات وحضور الاجتماعات لغير الحاجة، كذلك عدم الانسياق وراء الشائعات. مشدا على  أهمية اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتقيد بالإرشادات الطبية، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية؛ لأن هذا من "العمل بالأسباب".

وحذَّر المطلق من خطورة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدا أن الإصابة به ليست سهلة، وأنه  يكلف الإنسان وأسرته ودولته الكثير بنقله ونشره العدوى للآخرين، وأهمية التحصين الذي شرعه الرسول والصحابة.

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