ارتباط رسمى .. على غزلان يثير الجدل حول علاقته بـ منة عرفة .. فيديو

كشف اليوتيوبر على غزلان عن طبيعة العلاقة التى تربطه بالفنانة منة عرفة ، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة هم أصدقاء، وهو الأمر الذى اعتبره البعض مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أنه كان صرح من قبل عن وجود ارتباط رسمى خلال فترة قصيرة.
وجاء رد على غزلان غامضا للغاية، وذلك اثناء لقائه فى برنامج تليفزيونى قائلا : علاقتى بالفنانة منة عرفة فى الوقت الحالى تعتمد على العمل، ولكن يمكن أن تتطور فى الفترة المقبلة ويصبح هناك إعلان رسمى عن الارتباط، ولكن حتى هذه اللحظة هى صديقة مقربة.
وأضاف على غزلان قائلا : تربطه ايضا علاقة عمل بعدد من النجوم منهم حمادة هلال والمقرر أن يتم إعلان كافة التفاصيل فى الفترة المقبلة.
يذكر أن ظهور منة عرفة وعلى غزلان معا فى اكثر من حدث أثار عديد من التساؤلات حول مدى علاقتهما وكان على غزلان قد أعلن فى تصريح له ان هناك ارتباط رسمى يتم الاعلان عنه فى الفترة المقبلة ولكن منة عرفة التزمت الصمت فى هذا الأمر ولم تتحدث عن علاقتهما.
View this post on Instagram
اليوتيوبر علي غزلان يتحدث عن حقيقة علاقته ب منه عرفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #اسيل_عمران #تامر_حسني #محمد_رمضان #مهرجانات #حماقي #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #محمد_هنيدي #حسن_شاكوش #بنت_الجيران #احمد_السقا #ثقه_في_الله_نجاح #زينه#مصطفى_شعبان#منه_عرفه#علي_عزلان