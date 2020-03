ارتباط رسمى .. على غزلان يثير الجدل حول علاقته بـ منة عرفة .. فيديو

View this post on Instagram

اليوتيوبر علي غزلان يتحدث عن حقيقة علاقته ب منه عرفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #اسيل_عمران #تامر_حسني #محمد_رمضان #مهرجانات #حماقي #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #محمد_هنيدي #حسن_شاكوش #بنت_الجيران #احمد_السقا #ثقه_في_الله_نجاح #زينه#مصطفى_شعبان#منه_عرفه#علي_عزلان