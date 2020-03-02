شاهد.. علي غزلان يطمئن جمهور منة عرفة بهذه الكلمات

نشر اليوتيوبر على غزلان , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " استوري له يطمئن من خلاله جمهور منة عرفة عليها، كتب من خلالها : "شكرا لكل من سأل على منة ... هى عملت العملية وبقت كويسة الحمدلله".
وأثارت الفنانة منة عرفة جدلا كبيرا ومتتاليا منذ بداية 2020 وحتى الآن على السوشيال ميديا و داخل الوسط الفنى حول حقيقة ارتباطها بالطبيب واليوتيوبر على غزلان و يأتى ذلك بعد ظهور الثنائى لأول مرة من إحدى حفلات رأس السنة. ونشرت منة عرفة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعها باليوتيوبر على غزلان وهو يحتضنها وعلقت منة عرفة على الصورة " Happy new year “ لتثير منة عرفة تساؤلات متابعيها حول طبيعة علاقتها بالـ يوتيوبر علي غزلان.