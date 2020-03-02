شاهد.. علي غزلان يطمئن جمهور منة عرفة بهذه الكلمات

وأثارت الفنانة

جدلا كبيرا ومتتاليا منذ بداية 2020 وحتى الآن على السوشيال ميديا و داخل الوسط الفنى حول حقيقة ارتباطها بالطبيب واليوتيوبر

و يأتى ذلك بعد ظهور الثنائى لأول مرة من إحدى حفلات رأس السنة.