اعرف هتمشي إزاي.. إليك الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع علي فضائية الأولى، تقريرا حول مستجدات الحالة المرورية في شوارع القاهرة.

وقال مراسل القناة الأولى، إن هناك سيولة مرورية كبيرة في شوارع وسط البلد، وليس هناك توقف إلا في بعض الإشارات الأساسية، وعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سواء الاتجاه إلى صلاح سالم وطريق النصر وأيضًا في اتجاه رمسيس يشهد نوعا من السيولة وعدم صعوبة في السير والمتجه لـ التحرير فهو ميسر بشكل كبير، مؤكدا أن الحالة المرورية بالطرق اليوم عادية بما أنها بداية الأسبوع فتختلف بعض الشيء عن أمس وأول أمس.

وتشهد بعض محاور القاهرة والجيزة كثافات مرورية خلال وقت الذروة الصباحية، فيما تشهد الطرق الصحراوية سيولة تامة فى الحالة المرورية دون أى معوقات، ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة فى اتجاه الجيزة والمنيل، ويشهد طريق الأوتوستراد سيولة مرورية.

ويشهد محور المريوطية وأعلى الرماية والمتحف المصري الكبير بعض من الازدحام في الشوارع ولكن مع وجود سيولة في الحالة المرورية.

كما تشهد شوارع وميادين الجيزة الرئيسية كثافات مرورية، حيث شهد شارع الهرم بعض الكثافات المرورية للمتجه أعلى كوبرى الجيزة، كما ظهرت بعض الكثافات بمنطقة كورنيش النيل، بدءًا من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى مراد وانتهاء بالعجوزة.